Unihockey NLB Revanche geglückt: Die Frauen der Nesslau Sharks feiern im Viertelfinale der Playoffs nach der 3:7-Auftaktniederlage am Sonntag beim 5:2 den ersten Sieg Die Playoffs im NLB-Unihockey begannen am Wochenende mit einer Doppelrunde. Am Samstag gastierten die Nesslau Sharks in Konolfingen und bezogen gegen Lejon Zäziwil eine ärgerliche Niederlage. Die Reaktion folgte nur wenige Stunden später.

Freude bei den Spielerinnen der Nesslau Sharks: Der erste Sieg in den Playoffs ist geschafft. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Nesslau Sharks sind in den NLB-Playoffs angekommen. Nachdem die Frauen zum Auftakt am Samstagabend in Konolfingen gegen Lejon Zäziwil mit 3:7 untergegangen waren, nahmen sie 18 Stunden später beim 5:2-Sieg erfolgreich Revanche. Somit haben sich die Obertoggenburgerinnen zumindest ein weiteres Heimspiel gesichert.

Trainer zeigten sich nach der Niederlage gefasst

Mirco Bischof und Martin Zimmermann, das Trainerduo der Sharks, waren am Samstag über das Resultat enttäuscht, schauten aber bereits nach vorn. Dazu sagte Zimmermann: «Wir hatten im ersten Spiel einen Sturm erwartet, der dann auch gekommen ist. Trotzdem konnten wir darauf nicht reagieren.» Die Mannschaft hätte mit angezogener Handbremse gespielt, ergänzte Bischof.

Torfrau Ramona Mayer liess sich nur zweimal bezwingen und lieferte eine starke Vorstellung ab. Bild: Beat Lanzendorfer

Ganz anders das Auftreten der Nesslauerinnen am Sonntagnachmittag in der vertrauten Umgebung der Büelenhalle. Den Frauen war schon beim Einlauf in die Halle am entschlossenen Gesichtsausdruck anzumerken, dass sie auf den missglückten Auftakt die richtige Antwort geben wollten. So ist es gekommen.

Das Heimteam entwickelte einen extremen Druck und liess den Spielerinnen aus Zäziwil kaum eine Verschnaufpause. Sicherheit gab die frühe Führung nach drei Minuten durch Christine Kündig. Kaum hatten sich die Gäste vom Schock erholt, kassierten sie nach sieben Minuten den zweiten Gegentreffer. Nun liess sich Darina Wittenwiler von ihren Mitspielerinnen feiern. Den Applaus der erfreulich vielen Fans bei der ersten Pausensirene hatten sich die Sharks verdient.

Die Konzentration hochgehalten

Nach Wiederbeginn konnten die einheimischen Spielerinnen an die vorangegangene Leistung anknüpfen und schossen nach 22 Minuten das 3:0 durch Vera Gebert. Auf den ersten Treffer von Zäziwil wusste Kamonwan Phumma mit dem 4:1 die richtige Antwort. Weil beide Teams im Mitteldrittel noch einmal trafen, für die Sharks war dies Topskorerin Karin Scherrer, auf der Gegenseite Uthaya Umaparan, ging es mit einem 5:2 in die zweite Pause.

In den dritten zwanzig Minuten war die Taktik der Sharks klar: Aus einer sicheren Defensive heraus sollte der Vorsprung verwaltet werden. Das gelang problemlos. Der Dritte der Qualifikation konnte die Abwehr der Einheimischen nicht wirklich aus den Angeln heben. Das lag auch an Torfrau Ramona Mayer, die mit mehreren spektakulären Paraden im dritten Abschnitt ihren Kasten sauber hielt.

Vera Gebert, vorne, ist zur besten Spielerin gekürt worden. Bild: Beat Lanzendorfer

Von der Leistung zeigte sich nach der Schlusssirene auch das Trainerduo angetan: «Heute haben wir unser Spiel konsequent durchgezogen, sind nie nervös geworden und haben für meinen Geschmack alles richtig gemacht», zog Martin Zimmermann ein abschliessendes Fazit. Aus dem starken Kollektiv ragte Spielführerin Vera Gebert hervor, die nach dem Abpfiff zur besten Spielerin gekürt wurde. Auf der Gegenseite ging diese Ehre an Lisa Kormann.

Die Playoff-Viertelfinals gehen am nächsten Sonntag weiter. Die Nesslau Sharks bestreiten um 15 Uhr erneut in Konolfingen ihr drittes Playoff-Spiel. In das Halbfinale stösst vor, wer zuerst drei Siege im Trockenen hat.