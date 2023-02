Emanzipation «Mammamia» in der Männerwelt: Wie eine Rheintaler Arbeitertochter zur Stickereifabrikantin aufstieg

Die Rheintalerin Monika Ruess wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und brachte es in den Sechzigerjahren zur erfolgreichen Stickerei-Unternehmerin. Im Sommer wird die Fabrikantenvilla samt ehemaliger Stickerei Ruess in Au abgerissen. Damit bleiben bald nur noch Erinnerungen.