Unihockey Frauen NLB Die Reise ins Wallis hat sich nicht gelohnt – die NLB-Frauen der Nesslau Sharks verlieren in Visp mit 1:6 Die Frauen der Nesslau Sharks standen am Sonntagabend im Wallis gegen die Visper Lions im Einsatz. Gegen die kampfstarken Walliserinnen setzte es eine deutliche Niederlage ab. Nun folgt am Wochenende zum Abschluss der regulären Meisterschaft eine Doppelrunde.

Für die Nesslau Sharks setzte es im Wallis eine Kanterniederlage ab. Sonja Strübi (Nummer 38) gelang beim 1:6 der einzige Treffer. Bild: PD

Dass den Nesslau Sharks auswärts gegen die Visper Lions beim 1:6 kein erfolgreiches Resultat gelang, lag an der fehleranfälligen Defensive und der mangelnden Chancenauswertung.

Als Favorit die Halle betreten

Aufgrund der Tabellensituation und der vergangenen Resultate gegen die Visper Lions starteten die Nesslau Sharks als Tabellensiebter als Favorit in die Partie. Von klaren Kräfteverhältnissen war aber wenig zu sehen: Die Gastgeberinnen dominierten die Startphase und erspielten sich einige Topchancen. Das 3:0 nach dem ersten Spielabschnitt war eine logische Folge davon. Zu allem Übel verschossen die Toggenburgerinnen noch einen Penalty.

Anders verlief der Start für die Nesslauerinnen in das Mitteldrittel. In der 22. Minute verkürzte Sonja Strübi aus kurzer Distanz zum 1:3. Nach diesem Weckruf waren die Sharks endlich da und stellten sich den kampfstarken Lions. Trotz der schwarz-weissen Dominanz im Mitteldrittel und zahlreichen Abschlüssen, stand es in der zweiten Pause weiterhin 3:1 für die Gastgeberinnen.

Nach Doppelschlag ist die Luft draussen

Entschlossen betraten die Sharks vor den dritten zwanzig Minuten das Feld, mussten kurz nach Wiederanpfiff aber einen Doppelschlag einstecken. Ab diesem Zeitpunkt war die Luft draussen. Zuletzt erzielten die Visperinnen sogar noch das 6:1.

Die Sharks wähnten sich bis Spielschluss in einer Schockstarre – und konnten logischerweise nicht mehr reagieren. Auch das Ersetzen der Torhüterin durch eine sechste Feldspielerin brachte keine Wende. Das Sorgenkind im Nesslauer-Spiel war einmal mehr die Effizienz und das Überzahlspiel.

Aus über zehn Minuten Powerplay resultierte kein einziger Treffer. Die kämpferisch gute Leistung, welche die Nesslau Sharks zeigten, reichte aber nicht, um die Einheimischen zu gefährden. (pd)