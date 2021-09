Unihockey Die Frauen der Nesslau Sharks starten am Wochenende zur NLB-Meisterschaft – das Trainerduo sagt, was die Mannschaft in den kommenden Monaten vorhat Vor einem Jahr wurde die Meisterschaft der zweithöchsten Spielklasse im Unihockey nach sieben Runden zuerst unter-, später abgebrochen. Nach einem fast einjährigen, coronabedingten Unterbruch ohne Ernstkampf geht es für die Frauen der Sharks aus Nesslau am Samstag mit dem Heimspiel gegen Floorball Uri endlich wieder um Punkte.

Die Frauen der Nesslau Sharks starten am Wochenende zur NLB-Meisterschaft. Bild: PD

Vor einem Jahr war wegen der Coronapandemie nach dem siebten Spieltag Schluss. Swiss Unihockey hat die Saison zuerst unter-, später abgebrochen. Nun hoffen die Vereine, dass die am Wochenende beginnende NLB-Meisterschaft vollständig bestritten werden kann.

Zum erlauchten Kreis der zehn Teams der zweithöchsten Liga gehören die Frauen der Nesslau Sharks. Sie starten am Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle Büelen den Punktspielbetrieb gegen Floorball Uri. Betreut werden die Frauen vom Trainerduo Martin Zimmermann/Mirco Bischof. Die beiden äussern sich zu den Chancen ihres Teams.

Die Trainer sind ein eingespieltes Duo

Der 43-jährige Martin Zimmermann und der 45-jährige Mirco Bischof sind ein eingespieltes Duo. Selbst langjährige Mitglieder des Vereins, tragen sie zusammen mit zwei Athletiktrainern und einer Physiotherapeutin seit fünf Jahren die Verantwortung für die Frauen, die seit vergangenem Jahr der zweithöchsten Spielklasse angehören.

Ob die Verunsicherung gross sei, nachdem seit bald einem Jahr keine Ernstkämpfe mehr stattfanden? Mirco Bischof sagt: «Wir konnten letzte Saison sieben Spiele bestreiten. Spielerisch, taktisch und technisch konnten wir gut mithalten.»

Und weiter: «Ich bin überzeugt, dass wir in der Liga eine gute Figur abgeben werden, weil wir frühzeitig mit dem Stocktraining begonnen haben.» Martin Zimmermann ergänzt:

Martin Zimmermann, Trainer Nesslau Sharks Frauen. Bild: Beat Lanzendorfer

«Uns ist aber bewusst, ein Nachlassen dürfen wir uns nicht erlauben.»

Die beiden nehmen ihre Spielerinnen auch in die Verantwortung. Dazu Bischof: «Wir trainieren zweimal in der Halle, hinzu kommt eine individuelle Einheit. Diese ist obligatorisch und verlangt von den Spielerinnen viel Selbstständigkeit und Disziplin, was diese auch an den Tag legen. Das Bewusstsein der Spielerinnen, etwas tun zu wollen, ist gross.» Das Trainerduo stuft das Tempo in der NLB viel höher als in der 1. Liga ein, weshalb die Erklärung für den Mehraufwand bereits geliefert ist.

Lange Anfahrtswege zu den Auswärtsspielen

Sowohl die Nationalliga A als auch die Nationalliga B bestehen aus zehn Teams. Lange Reisen zu den Auswärtsspielen sind keine Seltenheit. So gastieren die Nesslau Sharks im Verlaufe der Saison unter anderem in Visp, Yverdon, Giffers (FR) oder Basel. Zusätzlich kommen auch Derbys gegen Appenzell und Waldkirch hinzu. Der zeitliche Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Weil Mirco Bischof und Martin Zimmermann nebst ihrem Engagement als Frauentrainer noch dem Kader des zweiten Herrenteams angehören, sind sie praktisch ständig für das Unihockey auf Achse. «Während der Saison ist es rund fünfmal die Woche», sagt Zimmermann. Und Bischof erklärt mit einem Lachen:

Mirco Bischof, Trainer Nesslau Sharks Frauen. Bild: Beat Lanzendorfer

«Es kann nicht schaden, wenn man als Grundvoraussetzung etwas unihockeyverrückt ist.»

Als Saisonziel haben sie sich das Erreichen der Playoffs vorgenommen. Gefordert wird deshalb ein Rang zwischen 1 und 8. Der Neunt- und Zehntplatzierte ermitteln in einem «Best of 5» wer gegen den Besten der 1. Liga um den letzten verbleibenden Platz in der Nationalliga B kämpft. Damit ihnen bei diesem Vorhaben das Lachen nicht vergeht, wollen sie vom Start weg Vollgas geben. Möglichst schon gegen Floorball Uri.