Ungeklärtes Phänomen Militär, Brand oder UFO: Mysteriöses Licht sorgt weiter für Diskussionen Das Rätseln um das grelle Flawiler Licht geht weiter. Viele Flawilerinnen und Flawiler sahen am Samstag ein aussergewöhnliches Licht am Himmel. Nun soll das Phänomen auch in Herisau gesichtet worden sein. Dieses Foto schoss Evelyn Zuberbühler-Ehmann vom mysteriösen Licht.

Dieses Foto schoss Evelyn Zuberbühler-Ehmann vom mysteriösen Licht. Bild: PD

Viele Bewohnerinnen und Bewohner von Flawil wollen am Freitag, kurz vor Mitternacht, ein grelles, leicht blaues Licht am Nachthimmel gesehen haben. Auch Evelyn Zuberbühler-Ehmann gehört dazu. «Ich habe sofort ein Foto gemacht und es an meine Tochter geschickt. Gemeinsam fragten wir uns, was das wohl ist», erzählt sie.

Aber nicht nur in Flawil ist das Licht gesichtet worden. Zum Mysterium schreibt ein Nutzer: «In Herisau war das helle Licht auch zu sehen. Es war wie ein Blitz – man konnte kaum hinsehen.» Auf Facebook zeigt man sich hingegen ironisch. «Die Aliens kommen uns holen», kommentiert jemand, wie FM1-Today berichtet.

War es ein Flugobjekt?

Am naheliegendsten ist wohl die Erklärung, das Licht ist ein Flugzeug gewesen. Ein Flieger und ein unbekanntes Flugobjekt kann aber ausgeschlossen werden. Die Flugsicherung Skyguide schreibt auf Anfrage: «Uns ist in diesem Zusammenhang nichts bekannt und wir haben auch keine aussergewöhnliche Ereignisse registriert.» Sprecher Vladi Barrosa verweist auf ein mögliches Wetterphänomen in der Region.

Aber bei Meteonews weiss man ebenfalls nicht weiter. «Ein Wetterphänomen ist unwahrscheinlich, schliesslich kommt das Licht auf dem Foto von unten», sagt der Meteorologe Roger Perret. Er ist sich sicher, das Licht stammt von einem Grossbrand. Und tatsächlich, am Freitagabend brannte in St.Josefen eine Werkstatt. Dabei wurde das ganze Gebäude zerstört und es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Schiessübungen auf der Schwägalp?

Leser Marco Scirroco vermutet das Militär hinter dem Licht: «Ich war bei der Artillerie. Wir hatten jeweils Schiessübungen bei der Schwägalp.» Diese Vermutung entkräftet Markus Krucker, Kommandant Koordinationsstelle vier. Am Freitag «befanden sich im Raum der Ter Div 4 keine Truppen mehr im Dienst. Insbesondere nicht im bezeichneten Raum», schreibt der Kommandant.

Ausserdem schliesst Krucker auch den Laser auf dem Säntis aus. Auf Anfrage des Militärs beim Säntis sei nichts herausgekommen. Persönlich hat er aber eine ganz andere Theorie: «Eine Theorie, und das ist wirklich nur eine Theorie, wären Blitze von Fahroberleitungen eines Zuges.» Temperaturen unter null Grad führen regelmässig zu kurzen, grellen Blitzen.

In eine ähnliche Richtung geht die Theorie von einem Kurzschluss in Gossau. In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es um Mitternacht ein Stromausfall im Appenzellerland. Inwiefern dieser Kurzschluss für das Licht verantwortlich sein könnte, konnte uns die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke bis Redaktionsschluss nicht beantworten.

Vielleicht doch das Christkindli

Die Ursache für das grelle Licht bleibt also nicht restlos geklärt, was viel Platz für Fantasie offenlässt. «Hey Leute, es ist doch völlig klar was es war! Es gibt eine ganz rationale Erklärung: Das war sicher das Christkindli auf den Weg zu seiner Paketfabrik in der Ostschweiz», schreibt ein Nutzer in die Kommentare. (noh/uh)