Unfallverhütung Junge Neulenker verunfallen viel häufiger als ältere Verkehrsteilnehmer – in Wattwil wurden sie damit konfrontiert Das Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg führte eine Sonderwoche zum Thema Unfallprävention im Strassenverkehr durch. Zielgruppe waren die Lernenden – insbesondere mit Blick auf die Ablenkung durch Handys und das Internet.

Ein Unfallfahrzeug begleitete die Sonderwoche im BWZT. Bild: zvg

Letzte Woche stand auf dem Vorplatz des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg (BWZT) in Wattwil ein verbeultes Auto. «Nicht als moderne Kunst, sondern als Mahnmal», schreibt nun das BWZT in einer Mitteilung. Denn das Fahrzeug war nicht absichtlich verbeult worden. Es war ein Unfallauto und machte auf die Sonderwoche «Unfallprävention im Strassenverkehr» aufmerksam, die in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St.Gallen und der Stiftung Road Cross zum neunten Mal durchgeführt wurde.

«Wir wollen unsere Lernenden sensibilisieren. Alle sollen mit der Realität von Unfällen konfrontiert werden», erklärt der Leiter des BWZT-Sozialdienstes, Lukas Weibel. Menschen an einer Berufsschule anzusprechen, ist naheliegend: Die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU hält fest, dass 18- bis 24-jährige Neulenkerinnen und Neulenker drei- bis fünfmal häufiger verunfallen, als ältere Verkehrsteilnehmer. Gesamthaft kam es in der Schweiz im vergangenen Jahr zu über 35'000 Unfällen – mit 4000 Schwerverletzten und 242 Todesfällen.

Ablenkung noch vor Rasen und Drogen

Claudia Schneeberger von der Stiftung Road Cross und Andreas Truniger von der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: zvg

Die Ablenkung vom Strassenverkehr sei dabei Unfallursache Nummer eins, noch vor dem Rasen oder Alkohol- und Drogenmissbrauch, hält das BWZT fest. «Heutzutage sind die Menschen in rollenden Büros unterwegs.» Die Bildschirme in Autos werden grösser, Internetzugang und ständige Erreichbarkeit am Handy sind allgegenwärtig. Der Blick auf eine eingegangene Kurznachricht oder das Mitverfolgen von Video-Streams während des Fahrens war früher technisch unmöglich, heute verführerisch einfach.

Andreas Truniger von der Kantonspolizei St.Gallen und Moderatoren und Moderatorinnen der Stiftung Road Cross haben während der Sonderwoche in neun interaktiven Veranstaltungen, zusammen mit den Lernenden, die Hintergründe dieser Problematik erarbeitet. Dabei ging es nicht um eine Belehrung, hält die Mitteilung fest. Sondern darum, den jungen Erwachsenen die Tragweite ihrer Handlungen bewusst zu machen und ihnen die immense Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber zu zeigen. (pd/ser)