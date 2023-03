Unfall Nach Frontalkollision auf der Umfahrung Bütschwil: Zwei Autofahrer schwer verletzt Auf der Umfahrung Bütschwil hat sich eine Kollision mit zwei beteiligten Autos und einem Sattelschlepper ereignet. Ein 42-jähriger Autofahrer wurde schwer verletzt, eine 42-jährige Autofahrerin unbestimmt.

Die Autolenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Bild: Kapo SG

Auf der Umfahrung Bütschwil kam es am frühen Dienstagmorgen zu einer Frontalkollision mit zwei Autos und einem Sattelschlepper. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der Umfahrung Bütschwil von Dietfurt Richtung Lütisburg gefahren und dabei mutmasslich auf die Gegenfahrbahn gekommen sein.

Zur gleichen Zeit war eine 42-jährige Autolenkerin, gefolgt von einer 41-jährigen Frau in ihrem Sattelschlepper, in die Gegenrichtung unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zur Frontalkollision zwischen den beiden Autos. Danach prallte das Auto des 42-Jährigen auch in den Sattelschlepper, wurde gegen die Leitplanke geschleudert und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Mann wurde beim Unfall schwer verletzt und wurde ins Spital gebracht.

Das Auto der 42-jährigen Frau wurde zwischen dem Sattelschlepper und der Strassenumzäunung eingeklemmt. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, bevor sie mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gefahren wurde.

Die 41-jährige Chauffeurin des Sattelschleppers wurde eher leicht verletzt. Sie wurde im Spital einer ärztlichen Kontrolle unterzogen

Der 42-jährige Autofahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Bild: BRK News

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und Notarzt sowie die zuständige Feuerwehr.

Die Umfahrung Bütschwil wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde durch Bütschwil umgeleitet. (kapo/nat)