Kollision in Mosnang +++ Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit entgegenkommendem Biker +++ einer der Männer schwer verletzt von der Rega abgeholt

Am Mittwochabend kam es auf der Hulfteggstrasse in Mosnang zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern. Einer der beiden Fahrer wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er von der Rega ins Spital geflogen werden musste.