Unbekannte Täter durchsuchen in Hemberg Keller und Fahrzeuge – wenig Bargeld und Lebensmittel gestohlen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat eine unbekannte Täterschaft in Hemberg mehrere offenstehende Keller und Fahrzeuge durchsucht. Wie die Kantonspolizei mitteilt, stahl sie dabei Lebensmittel und Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Franken.

Die Täterschaft gelangte in Hemberg ohne Anwendung von Gewalt in offenstehende Keller. (Bild_ Philipp Baer)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine unbekannte Täterschaft durch eine offene Tür in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses an der Rütelistrasse gelangt. Hier durchsuchte sie mehrere Kellerabteile und Kühltruhen. Weiter durchsuchte sie ein unverschlossenes Auto in der anliegenden Garage. Sie stahl Lebensmittel und Bargeld.

Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, begaben sich die Täter danach sich zu einer weiteren Liegenschaft an der Scherbstrasse und betraten eine ebenfalls offenstehende Garage. Auch hier durchsuchten sie ein unverschlossenes Auto und stahlen Bargeld und Werkzeug. Die Durchsuchung eines weiteren unverschlossenen Autos an der Rütelistrasse blieb erfolglos. (kapo)