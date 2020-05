Unbekannte stehlen in Ebnat-Kappel einen Mercedes – kurze Zeit später verunfallen sie mit dem Auto Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in eine Autogarage eingebrochen und haben dort einen Mercedes gestohlen. Rund drei Stunden später verunfallen sie und lassen das Auto beschädigt zurück.

Der Mercedes wurde beschädigt zurück gelassen. Bild: Kapo SG

(kapo/nat) In der Nacht auf Freitag ist eine unbekannte Täterschaft in eine Autogarage an der Kapplerstrasse in Ebnat-Kappel eingebrochen und hat dort einen grauen Mercedes geklaut. Von einem parkierten Auto wurden die Kontrollschilder gestohlen und am Mercedes befestigt, wie die St.Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilt. Rund drei Stunden später verunfallte das Auto am Allmenweg. Die Täter haben den Mercedes beschädigt zurückgelassen. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.