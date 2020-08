Unbekannte Person fährt in Wattwil Randleitpfosten und Signaltafel um Bei einem Selbstunfall zwischen Wattwil und Ricken wurden vier Randleitpfosten und eine Signaltafel beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Opfer des bisher unbekannten Unfallfahrers wurde unter anderem eine Signaltafel. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Montagmorgen zwischen 4.30 Uhr und 5.20 Uhr kollidierte ein Volvo in Wattwil mit insgesamt vier Randleitpfosten und einer Signaltafel, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Mittwoch berichtete. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher ist bisher unbekannt, weshalb die Polizei Zeugen sucht. Der Unfall ereignete sich auf dem Weg von Wattwil in Richtung Ricken auf Höhe Linsenguet.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin sowie Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Auto der Marke Volvo machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Schmerikon (058 229 52 00) in Verbindung zu setzen.