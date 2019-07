Umleitung durchs Dorf: Ab Donnerstag Staugefahr in und um Rickenbach Am Donnerstag wird mit den Belagsarbeiten auf der Umfahrung Rickenbach begonnen. Am Samstag und Sonntag kommt es zu einer Vollsperrung. Hans Suter

Wer am Donnerstag und Freitag von Wil in Richtung Toggenburg fahren möchte, muss die Umleitung mitten durch das Dorf Rickenbach oder eine andere Umfahrungsmöglichkeit nehmen. Der Verkehr aus dem Toggenburg in Fahrtrichtung Autobahn und Wil kann die Umfahrung im Einbahnverkehr noch nutzen.

Am Samstag und Sonntag erfolgt dann eine Vollsperrung der Umfahrung Rickenbach zwischen den Möbelhäusern Lipo und Diga. Diese dauert bis voraussichtlich Montagmorgen um 5 Uhr. Der Grund liegt in Belagsarbeiten. Nachdem im vergangenen Jahr die Umfahrung verbreitert worden ist, erfolgt nun der abschliessende Einbau der Deckschicht. Die Verkehrsumleitung durch Rickenbach wird umfangreich signalisiert und während der Verkehrsspitzen durch den Verkehrsdienst begleitet, der den Verkehr an kritischen Stellen regelt.