Toggenburger Wirtschaftsvertreter diskutieren Umgang mit Energie und Klimaveränderung: «Es gibt noch viel zu tun» «Nachhaltig leistungsfähig» war das Thema des 22. Wirtschaftsforums Toggenburg, das im Festzelt der Toggenburger Messe stattfand. Die Referenten sind sich einig: Im Bereich Energie gibt es noch viel zu tun. Urs M. Hemm

SRF-Meteorologe Felix Blumer referierte über die Auswirkungen der Klimaveränderung auf die Energiewirtschaft und mahnte, zu handeln. Denn die von der Politik gesteckten Klimaziele würden ohne den Beitrag aller bei weitem verfehlt. (Bild: Urs M. Hemm)

Rund 200 Teilnehmer konnte Christian Hildebrand am Donnerstag an seinem ersten Wirtschaftsforum Toggenburg als Präsident des OK begrüssen. Danach übergab er das Wort an Regierungspräsident Stefan Kölliker, der das Grusswort der St.Galler Regierung überbrachte. In seiner Rede verwies er auf die laufende Überarbeitung der Mustervorschriften der Kantone für den Energiebereich. Das mit dem Ziel, diese über alle Kantone hinweg zu harmonisieren. «Diese Massnahmen sollen einen bedeutenden Beitrag in der Klima- und Energiepolitik leisten», sagte Stefan Kölliker. Moderiert wurde der Anlass von Patrick Rohr

Aktives Handeln ist notwendig

Das erste Referat hielt «der Wettermann vom Radio», Meteorologe Felix Blumer. Unterstütz von zahlreichen Grafiken verdeutlichte er die Auswirkungen des Klimawandels auf die Energiewirtschaft. Er stellte fest, dass es Temperaturschwankungen und und unterschiedliche Niederschlagsmengen schon des öfteren in der Erdgeschichte gegeben habe. Er betonte aber auch, «dass der gleichzeitige, extreme Anstieg der Mengen von CO2 und Stickoxid sowie Methan und Schwefel in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung klar auf den Menschen zurückzuführen ist». Felix Blumer ist überzeugt, dass der Umstieg auf alternative Energien, aber auch aktives Handeln von allen notwendig sind, um den Klimawandel aufzuhalten.

Im Anschluss befragte Patrick Rohr die Präsidentin von Energietal Toggenburg, Patrizia Egloff, und deren Vorgänger Thomas Grob zum Thema «Veränderungen im Energiemarkt als Chance?». Mit seinen Aktivitäten kann der Verein Energietal Toggenburg zwar bereits auf grosse Erfolge zurückblicken. Das Ziel, dass das Toggenburg bis im Jahr 2034 aus erneuerbaren Quellen so viel Energie selbst produziert, wie verbraucht wird, sei jedoch noch weit entfernt. Für Patrizia Egloff sei die Bildung ein wichtiger Multiplikator für ihre Arbeit. Denn nur die Sensibilisierung der Jugend für das Thema Energie könne in Zukunft zum Erfolg führen.

Mit dem Velo zur Baustelle

Stefan Merz, Verwaltungsratspräsident der Firma Merz+ Egger, St.Gallen, sowie Geschäftsleiter von Solarmotion, zeigte am Beispiel des eigenen Unternehmens auf, wie im Alltag energieffizient mit Ressourcen umgegangen werden kann. Als Beispiele nannte er das Ersetzen von Teilen des Fahrzeugparks durch Elektromobile oder, dass seine Dachdecker mit dem Velo zu ihren Baustellen fahren. «Ich habe mit meinen Mitarbeitern und Kunden damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Zudem ist es langfristig günstiger für die Firma», sagte Merz.

Während eines Podiums mit allen vier Protagonisten vertiefte Patrick Rohr noch einmal Aspekte zum Hauptthema des Forums «Nachhaltig leistungsfähig». Zudem wurden Fragen aus dem Publikum beantworte.

Zum Abschluss hielt Journalistin und Buchautorin Anitra Eggler den Teilnehmenden den Spiegel vor. In einer Blitztherapie gegen die digitalen Energieräuber, insbesondere E-Mail, Handy und googeln, zeigte sie auf, wie viel unnütze Zeit mit digitalen Medien jeder Einzelne in seinem Leben vergeudet. «Habt Mut zum Abschalten», riet sie. Sie betonte, dass sie die Digitalisierung keineswegs verteufeln, aber den sinnvollen Umgang damit thematisieren wolle.