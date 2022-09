Umfahrung Wattwil Kolumnist Toni Brunner kommt zwei Jahre zu spät: Der Kreisel Brendi in Wattwil ist gar nicht mehr ein so grosses Ärgernis Als «missratenes Kunstwerk» bezeichnet der SVP-Politiker den neuen Wattwiler Kreisel in seiner Kolumne. Dabei sind die Mängel des runden Bauwerks längst Geschichte.

«Es gibt jetzt die neue Umfahrungstrasse. Und mit ihr auch schon ein erstes Ärgernis», schreibt der ehemalige SVP-Nationalrat und Tagblatt-Kolumnist Toni Brunner in seinem Gedankenstrich vom vergangenen Montag. Der Stein des Anstosses: Der neue Kreisel in Wattwil, der die Zufahrt auf die neue Umfahrungsstrasse ermöglicht.

Toni Brunner. Bild: Michel Canonica

Vom Ricken her kommend gestalte sich die Einfahrt in den Kreisel nämlich als Herausforderung für Fahrerinnen und Fahrer unterschiedlicher Verkehrsmittel. Allen Leidtragenden voran seien die Lastwagenfahrerinnen und Lastwagenfahrer am schlimmsten dran. Die Kreiseleinfahrt sei zu eng, zu abschüssig und würde früher oder später Unfälle verursachen. Erste Transportunternehmen hätten wegen des Kreisels gar Schäden am Unterboden ihrer Lastwagen zu vermelden.

Doch wie dramatisch ist die Situation tatsächlich? Ein Augenschein beim Kreisverkehr Brendi zeigt: So schlecht scheint der Verkehr gar nicht zu laufen. Selbst Lastwagen umfahren das runde Bauwerk ohne Probleme.

Heute fahren Lastwagen ohne Mühen durch den Kreisel Brendi in Wattwil. Bild: Alec Nedic

Auf Anfrage nimmt Ruedi Vögeli, Projektleiter der Umfahrung Wattwil, zu den Vorwürfen des ehemaligen Nationalrats Stellung. Die von Toni Brunner angesprochenen Fahrzeuge mit verkratztem Unterboden habe es tatsächlich gegeben. Jedoch sei das schon zwei Jahre her und seitdem habe sich einiges getan, erklärt Vögeli. Kurz gesagt: Toni Brunner kommt mit seiner Kolumne zwei Jahre zu spät.

Tatsächlich dokumentiert ein TVO-Beitrag, der Ende Juli 2020 erschien, dass sich damals gewisse LKWs durch die unterschiedlichen Belagsniveaus in der Einfahrt des Kreisels verkeilten. Ruedi Vögeli sagt dazu:

«Wir haben von einem beschädigten Fahrzeug Kenntnis. Mittlerweile fahren normenmässige Lastwagen und alle anderen Fahrzeuge ohne Probleme durch den Kreisverkehr.»

Fredy Baldegger ärgerte sich im TVO-Beitrag vor zwei Jahren über die Umsetzung des Kreisels Brendi in Wattwil. Bild: TVO

Wie nämlich auch im Fernsehbeitrag von Oberbauleiter Oliver Bettschen angekündigt, wurde der Kreisel zügig ausgebessert und weiteren Praxistests unterzogen. Mit dem Bauwerk von vor zwei Jahren habe der Kreisel heute nicht mehr viel gemeinsam, bekräftigt Ruedi Vögeli.

Eine Verschiebung des Hochspannungsmastes hätte hohe Kosten zufolge gehabt. Bild: Sara Stojcic

Dennoch ist auch Projektleiter Vögeli der Meinung, dass der Kreisel Brendi nicht optimal ist. Der Grund dafür liege aber nicht in der Bauplanung oder Umsetzung.

Der Hochspannungsmast, der heute die Mittelinsel schmückt, habe die baulichen Freiheiten massiv eingeschränkt. Ruedi Vögeli erklärt, Pläne den Masten zu verschieben mussten schnell verworfen werden, da sie mit unverhältnismässig hohen Kosten verbunden gewesen wären.

Ob sich der Kreisel Brendi als Zufahrt zur neuen Umfahrungsstrasse Wattwil bewährt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Die Umfahrungsstrasse Wattwil wird am Donnerstagabend, 15. September, dem Verkehr übergeben.