Ulisbacher wird die Schweiz an den WoldSkills in Shanghai vertreten

Wer schreinert an den World Skills in Schanghai? - Am Wettkampf in Unterhörstetten sammelten die neun besten Lernenden der Schweiz letzte Punkte

Am Samstag kämpften die Mitglieder der Schweizer Schreinernationalmannschaft in Unterhörstetten um Punkte. Anfang November geht es für sie an die Swiss Skills. Die beiden Besten reisen anschliessend an die World Skills in Schanghai.