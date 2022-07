Übernahme Senstech AG wird Teil der IST-Gruppe Innovative Sensor Technology IST AG gibt die Akquisition des Sensorenherstellers Senstech AG bekannt. Die Übernahme wurde durch den geplanten schrittweisen Rückzug des bisherigen Inhabers und Firmengründers Rolf Wolfensberger initiiert.

Die Innovative Sensor Technology IST AG in Ebnat-Kappel übernimmt den Sensorhersteller Senstech AG aus Fehraltdorf. Bild: Sabine Camedda

Senstech-Sensoren finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen im Medizinbereich wie Infusions- oder Insulinpumpen, in der Kardiotokografie oder in Geräten für die Augenchirurgie. Andere wichtige Anwendungsbereiche sind Textilmaschinen, Maschinenbau, Uhrenindustrie, industrielle Druckmesstechnik bis zu Anwendungen für Autos. Neben OEM-Sensorlösungen werden auch Standard-Sensoren angeboten.

Die Senstech AG wurde 1984 von Rolf Wolfensberger gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Fehraltorf bei Zürich und beschäftigt zehn Mitarbeitende. Wie die IST-AG auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt, werden alle Mitarbeitenden übernommen und verbleiben am Standort Fehraltdorf.

Zufrieden mit der Akquisition

Rolf Wolfensberger äussert sich sehr zufrieden zur gewählten Nachfolgelösung. Seit der Gründung vor fast 40 Jahren habe die Senstech AG viel erreicht und sei heute als innovativer und sehr zuverlässiger Sensorhersteller bekannt. Er ergänzt: «Die Firma weiterzureichen ist nicht einfach, aber ich bin hocherfreut, mit der IST AG eine starke Partnerin gefunden zu haben.» Durch die IST AG könne die Kontinuität und das Wachstum der Senstech AG langfristig gesichert werden.

Jörn Lützen, seit Mai 2021 Geschäftsführer der IST AG in Ebnat-Kappel. Bild: PD

«Mit der Akquisition von Senstech haben wir einen weiteren Meilenstein unserer Diversifikationsstrategie erreicht. Dank des Portfolios von Senstech vergrössern wir nicht nur unser Produktangebot, es erschliessen sich dadurch auch neue Märkte. Unsere Kunden können von weiteren Technologien, Synergien in der Entwicklung, Produktion und Beratung sowie einem erweiterten Know-how und einem breiteren Ansatz für ihre Sensoranforderungen profitieren», freut sich Jörn Lützen, CEO der IST AG, und fügt an:

«Die Produktion aller Senstech-Sensoren wird in Fehraltorf mit den erfahrenen Mitarbeitenden fortgeführt.»

Aufgrund von Überschneidungen einzelner Herstellungsprozesse im Bereich Dünnschichttechnologie ergeben sich Synergien zwischen den Unternehmen, vorwiegend in den Bereichen Technologie und Wissen, präzisiert die IST AG auf Rückfrage. Die Kompetenzen der Senstech im Bereich Laserbearbeitung stellen eine Erweiterung des Technologieportfolios der IST-Gruppe dar. (pd)