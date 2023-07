Übernahme Mosnanger Fleisch für Wil: Näf-Metzg rettet die Filiale der Metzgerei Schmid vor der Schliessung Die Näf-Metzg, ein Familienbetrieb aus Mosnang, expandiert. Ab Oktober führt sie einen Verkaufsladen in Wil, den sie inklusive Mitarbeitenden von der St.Galler Metzgerei Schmid übernimmt.

Die Brüder Sandro, Thomas und Andreas Näf (v.l.) führen den Familienbetrieb gemeinsam. Bild: zvg

Eine Toggenburger Metzgerei wird zur Retterin für Wil. Per Oktober übernimmt die Näf-Metzg aus Mosnang die Filiale der heutigen Metzgerei Schmid an der Toggenburgerstrasse in Wil. Thomas Näf bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung einen entsprechenden Bericht der «Wiler Nachrichten».

Thomas Näf führt den Familienbetrieb zusammen mit seinen Brüdern Andreas und Sandro. Auch die Eltern Edith und Albert Näf arbeiten weiterhin mit. «Wir führen den wachsenden Betrieb zu dritt», beantwortet Thomas Näf eine Frage zu den Expansionsplänen der Näf-Metzg AG. «Wir haben uns umgeschaut. Für den Standort in Wil sind wir aber angefragt worden.»

Die Metzgerei Schmid an der Toggenburgerstrasse in Wil gehört ab Oktober der Näf-Metzg. Bild: Larissa Flammer

Auch die Mitarbeitenden werden übernommen

Die Metzgerei in Wil ist heute eine Filiale der legendären Metzgerei Schmid in St.Gallen. Deren Inhaber, Oscar Peter, wollte die Filiale im September schliessen und den Mitarbeitenden kündigen. Das kann nun dank des Familienbetriebs der Näfs verhindert werden. Der Mitbesitzer der Liegenschaft ist auf der Suche nach einer Lösung für die Metzgerei auf die Familie Näf zugegangen.

«Das Wichtigste ist, dass die Mitarbeitenden ihren Job behalten dürfen und dass der Laden nicht zumacht», sagt Thomas Näf. «Die Fachgeschäfte sind vom Aussterben bedroht. Wir freuen uns, dass wir zum Erhalt der Metzgereien beitragen können.» In Wil hat erst im vergangenen Jahr die Keller Metzg ihren Verkaufsladen im Südquartier schliessen müssen. Die Wilerinnen und Wiler dürften erleichtert sein, dass das Fleischfachgeschäft beim Rösslikreisel unter dem Namen Näf-Metzg weitergeführt wird.

Das Fleisch für Wil kommt aus der Region um Mosnang

Geschlachtet und produziert wird weiterhin im Toggenburg. Das macht der Familienbetrieb in Mosnang nämlich selbst. Die Filiale in Wil sei dafür nicht ausgerüstet. «Wir werden den Verkaufsstandort von Mosnang aus beliefern.» Die Näf-Metz arbeitet eng mit den Bauern aus der Region zusammen. Das Fleisch stammt vorwiegend von Tieren aus dem Mosliger Gebirge. So kann die Metzgerei für die Herkunft und eine artgerechte Tierhaltung bürgen. Die kurzen Transportwege tragen zur Fleischqualität bei.

Mit dem neuen Verkaufsstandort will die Näf-Metzg auch ihren Catering- und Partyservice expandieren. Erste Priorität habe jetzt gemäss Thomas Näf die Übernahme des Ladens und der Mitarbeitenden – rund 20 Personen wird das gesamte Näf-Metzg-Team ab Oktober umfassen. «Ein weiteres Ziel ist es aber auch, künftig Vereine und Feste beliefern zu dürfen.»