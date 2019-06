Über Pfingsten fallen im regionalen Fussball die Entscheidungen, wohin die Reise in der kommenden Saison geht

Je näher das Saisonende rückt, desto mehr lohnt sich ein Blick auf das Reglement. Bei der aktuellen Konstellation wird in der Gruppe 6 der 2. Liga Interregional mit Frauenfeld lediglich ein Vertreter des Ostschweizer Fussballverbandes in die regionale 2. Liga absteigen. Ein zusätzlicher Aufsteiger aus der 3. und 4. Liga Dies hätte zur Folge, dass in der 2. Liga regional bei zwei Aufsteigern ein Team fehlen würde, um den Bestand von 24 zu gewährleisten.

Der freie Platz würde mit einem zusätzlichen Aufsteiger aus der 3. Liga aufgefüllt. Und dort präsentiert sich die Ausgangslage superspannend. Die Nase vorn hätte zurzeit Eschenbach, das in der Gruppe 4 bisher 46 Punkte gesammelt hat. Die gleiche Punktzahl (46) weist Schluein Ilanz in der Gruppe 1 auf. Allerdings hat Eschenbach eine um 16 Punkte bessere Fairnesswertung. Dritter im Bunde, der als Gruppenzweiter noch für den Aufstieg in Frage kommt, ist Flawil, das in der Gruppe 3 mit 45 Zählern zu Buche steht.

Die beschriebene Konstellation hätte auch Auswirkungen auf die 4. Liga, in der nebst den acht Gruppensiegern der beste Gruppenzweite ebenfalls aufsteigen könnte. Hier dürfte entweder der Vertreter der Gruppe 3 oder jener der Gruppe 4 zum Handkuss kommen. In der Gruppe 3 liefern sich Uznach 2 und Glarus mit jeweils 44 Punkten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Brisante daran: Am Samstag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Der Sieger kann mit den Planungen für die 3. Liga beginnen, der Verlierer ist nicht ganz weg vom Fenster, muss aber das Saisonende der 2. Liga Interregional abwarten, um einen eventuellen Aufstieg feiern zu können.

Ähnlich spannend ist es in der Gruppe 4, in der Widnau 2 und Triesen 1a mit jeweils 43 Punkten die Tabelle anführen. Weil beide Mannschaften in der Fairnesswertung nur zwei Punkte auseinander liegen, ist auch hier Spannung bis zum Schlusspfiff garantiert. (bl)