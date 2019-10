Über 1200 Tiere an der Viehschau in Nesslau – und Palma ist die Schönste Nicht nur die Auffuhr und die Heimfahrt der Nesslauer Viehschau sind jeweils ein Publikumsmagnet, auch die Schau im Berstel zieht jedes Jahr Hunderte von Zuschauern an. Adi Lippuner

«Miss Nesslau», Palma, mit der Besitzerfamilie Hansueli Huser. (Bild: Adi Lippuner)

Wer am Viehschautag am Morgen zwischen 8 und 9.30 Uhr und am späteren Nachmittag ab 15.30 Uhr durch Nesslau fahren will, braucht viel Geduld. Die Bauernfamilien treiben ihre Herden, meist ganz traditionell sennisch, mit Geissenbub und Geissenmeitli an der Spitze, die Menschen in der Tracht und die drei schönsten Kühe mit den Senntumsschellen auf.

Die sennische Auffuhr lockt am frühen Morgen viel Publikum an. (Bild: Adi Lippuner)

Diese Augenweide wollen sich viele Zuschauer, sowohl aus dem bäuerlichen als auch aus dem nichtbäuerlichen Umfeld nicht entgehen lassen und säumen am Mittwoch in der Früh ab 8 Uhr die Strassen, welche zum Schauplatz führen.

Die grosse Siegerin und damit «Miss Nesslau» heisst Palma, Besitzer Hansueli Huser. Die Kuh aus dem Stall des erfolgreichen Braunviehzüchters ist schweizweit bekannt und nicht ohne Grund bezeichnet sich Hansueli Huser auf dem Platz als «der Gejagte». Die letztjährige Miss, Zalomé, Besitzer Willi Schafflützel, ebenfalls ein Braunviehzüchter, der ganze vorne dabei ist, wird zur Vizemiss gekürt.

Viel Arbeit für Anbinder und Experten

Bei einer Auffuhr von über 1200 Tieren – und damit der grössten Gemeindeviehschau im Kanton St. Gallen – sind sowohl die Anbinder als auch die Experten gefordert. Als Experten im Einsatz sind mit Patrizia Hobi, Walter Raschle, Paul Senn, Andreas Lendi, Christian Näf, Eugen Schläpfer, Marco Wildhaber, Jakob Frick, Martin Gubelmann, Andreas Kurath und Christian Beeler zehn Männer und eine Frau. Jede Abteilung wird nach vorgegebenen Kriterien bewertet und die Siegerinnen der Abteilungen präsentieren sich bei den Ausmarchungen im Ring.

Wegen des Regens mussten die wertvollen Senntumschellen in Plastik eingepackt werden. (Bild: Adi Lippuner)

Nuancen entscheiden über Platzierung

Während die Vormittagsstunden noch ohne starke Regengüsse vorbeigehen, regnet es nach der Mittagspause, genau zu Beginn der Präsentationen, Bindfäden. Regenschirme, wasserfeste Jacken und Hüte werden hervorgeholt und so verfolgt das Publikum das Geschehen im Ring mit Interesse. Von Seiten der Experten ist viel Lob für die Arbeit der Braunviehzüchter zu hören. «In der Gemeinde Nesslau wird Braunviehzucht auf sehr hohem Niveau betrieben und deshalb sind es nur Nuancen, die über die Platzierung entscheiden», so der Tenor von Seiten der Experten.

Die Gewinnerinnen der einzelnen Kategorien

Miss Nesslau

Palma, Vater: Blooming; Besitzer: Hansueli Huser Zalome, Vater: Utino; Besitzer: Willi Schafflützel Britney, Vater: Jongleur; Besitzer: Fredi Louis

Miss OB

Ursina, Vater: Karlo; Besitzer: Emil Bürgler Ulme, Vater: Menar; Besitzer: Emil Bürgler Tina, Vater: Rivaldo; Besitzer: Ueli Wickli

Miss Rind

Herta, Vater: Grischa Star; Besitzer: Andreas Wittenwiler Urina, Vater: Lordan; Besitzer: Emil Bürgler Raissa, Vater: Gusti; Besitzer: Christian Lusti

100'000er Kühe

Theres, Vater: Playboy; Besitzer: Fredi Louis Melanie, Vater: Denmark; Besitzer: Ralf Tischhauser

Wirtschaftlichkeitspreis (Fitnessstar)

Wunja, Vater: Salomon; Besitzer: Hansueli Huser Rodesia, Vater: Villstar; Besitzer: Thomas Scherrer

Jungstar (Schönscht Jöhrlig)

Blueemli, Vater: Amir; Besitzer: Andreas Wittenwiler Rina, Vater: Lennox; Besitzer: Hans Looser Floh, Vater: Blooming; Besitzer: Andreas Wittenwiler

Melk-Champion

Joio, Vater: Calvin; Besitzer: Andreas Wittenwiler Torina, Vater: Anibal; Besitzer: Fredi Louis Fichte, Vater: Norwin; Besitzer: Hansueli Huser

Schöneuterpreis jüngere Kühe

Joio, Vater: Calvin; Besitzer: Andreas Wittenwiler Fichte, Vater: Norwin; Besitzer: Hansueli Huser Torina, Vater: Anibal; Besitzer: Fredi Louis

Schöneuterpreis mittlere Kühe

Binnia, Vater: Calvin; Besitzer: Jörg Scherrer Palma, Vater: Blooming; Besitzer: Hansueli Huser Didel, Vater: Big Star; Besitzer: Andreas Wittenwiler

Schöneuterpreis ältere Kühe