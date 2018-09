Kantonsrat diskutiert über zwei Strassenbauprojekte im Toggenburg Eine epische Diskussion gab es bei der Behandlung des 17. Strassenbauprogramms. Dieses bezieht sich auf die Jahre 2019 bis 2023. Die Projekte im Toggenburg gaben mit Ausnahmen jedoch zu keinen Diskussionen Anlass. Martin Knoepfel

Die Wasserfluhstrasse zwischen der Passhöhe und Brunnadern. (Bild: Martin Knoepfel)

Diese Ausnahmen sind die Projektierung des Ausbaus der Wasserfluh-Strasse auf der Neckertaler Seite und eine Studie zur Strasse über den Ricken. Die SP und die Grünen wollten diese aus dem Strassenbauprogramm streichen. Die grossen Kontroversen beim Strassenbauprogramm entbrannten wegen Projekten in anderen Regionen des Kantons.

Angst vor unerwünschtem Mehrverkehr

Eine Million Franken sollte nach dem Willen der vorberatenden Kommission für die Projektierung des Ausbaus der Strasse vom Chrüzweg in Brunnadern bis zur Passhöhe Wasserfluh gesprochen werden. Die SP und die Grünen wollten diesen Kredit aus dem Strassenbauprogramm streichen.

Nach ihrer Ansicht würde die Verbreiterung der Strasse unerwünschten Mehrverkehr anziehen. Zudem glauben die Gegner des Ausbaus, dass weniger Autos und Lastwagen über die Wasserfluh fahren werden, wenn die Umfahrung Bütschwil einmal eröffnet sein wird. Nach heutiger Planung soll das 2020 der Fall sein. Ganz abgesehen davon sei der Verkehr auf der Wasserfluh mit 3300 Fahrzeugen pro Tag tief. Das sei nur ein Viertel der Frequenz, die man auf dem Ricken messe. Er benütze die Strecke über die Wasserfluh, wenn er keine Eile habe. Die Route habe landschaftlich viel zu bieten, sagte Josef Kofler (SP, Uznach).

«Ausbau ist vor allem für das Neckertal wichtig»

Linus Thalmann (SVP; Kirchberg) hielt dagegen und wies darauf hin, dass die Strasse durchs Neckertal von der Grenze zu Ausserrhoden bis Brunnadern ausgebaut wurde und dass es mit Rücksicht auf den Grundwasserschutz in Lichtensteig Ausbauten braucht. Seiner Ansicht nach wäre es ein Schildbürgerstreich, das Teilstück dazwischen nicht auf den neuesten Stand zu bringen. Mathias Müller (CVP, Lichtensteig) sekundierte seinen Vorredner. Der Ausbau sei vor allem fürs Neckertal wichtig. Teilweise seien die Kurven eng, und die Strasse sei an einigen Orten in schlechtem Zustand, sagte er.

Regierungsrat Marc Mächler wollte sich nicht gegen den Antrag der vorberatenden Kommission wehren. Deren Präsident, Marcel Dietsche (SVP, Kriessern), sagte, nach dem Willen der Kommission solle die Projektierung im Strassenbauprogramm 2019 bis 2023 erfolgen, damit die Realisierung im 18. Strassenbauprogramm möglich sei. Schliesslich lehnte der Kantonsrat den Antrag der SP und der Grünen mit 24 Ja zu 82 Nein ab.

Die SP und die Grünen stellten sich auch gegen einen Kreditantrag von 500'000 Franken für eine Studie über die Rickenstrasse zwischen Wattwil und Eschenbach beziehungsweise Gommiswald. Man könne pragmatisch vorgehen und die Verkehrssicherheit verbessern, indem man die Höchstgeschwindigkeiten senke. Die Studie sei überflüssig, sagte Ruedi Blumer (SP, Gossau). Zudem solle die Rickenstrasse nicht zum Schleichweg für Lastwagen werden. Schliesslich seien die personellen Ressourcen im Tiefbauamt nicht vorhanden, um diese Studie zu erarbeiten.

Mehrverkehr auf der Rickenstrasse ab 2022

Peter Göldi (CVP, Uetliburg) findet es dagegen sinnvoll, sich in einer Studie mit dem zukünftigen Aussehen der Rickenstrasse zu befassen, bevor man Kurven sanieren muss. Er rechnet ab 2022 mit mehr Verkehr auf der Rickenstrasse, wenn alle Umfahrungen im Toggenburg in Betrieb sind. Marcel Dietsche wies darauf hin, dass die Kommission den Antrag mit 17:3 Stimmen gutgeheissen hat. In der Abstimmung über den Antrag der SP und der Grünen fiel dieser mit 22 Ja zu 80 Nein durch.

Schliesslich wurde das 17. Strassenbauprogramm mit 89 Ja zu 24 Nein bei einer Enthaltung angenommen. Schon am Montag hatte das Kantonsparlament das 6. ÖV-Programm für die Jahre 2019 bis 2023 gutgeheissen. Das Angebot des öffentlichen Verkehrs (ÖV) im Toggenburg hatte keinen Anlass zu Kontroversen gegeben. Neu soll es die halbstündliche umsteigefreie Verbindung Wattwil-Rapperswil geben. Die dafür nötigen Ausbauvorhaben auf dem Schienennetz werden aber durch einen Rekurs bekämpft. Zudem gibt es Fahrplanänderungen bei Buslinien.