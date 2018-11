Turnunterhaltung Ebnat-Kappel: Ein Spassabend der Extraklasse Ein vielfältiges Programm zeigte der heimische Turnverein am Samstagabend an seiner Turnerunterhaltung in der Halle Schafbüchel. Akrobatik und Comedy hielten sich auf hohem Niveau die Waage, was dem Publikum sichtlich gefiel. Franz Steiner

Eine Seilbahnkabine und viel Action – den Abschluss machten die Aktiven. Die Churfirsten durften dabei natürlich nicht fehlen. (Bild: Franz Steiner)

Bei der Reservation waren die 550 Plätze in der Doppelturnhalle Schafbüchel für den Samstagabend praktisch ausverkauft. Nicht verwunderlich, dass die 5'000 Lose für die Tombola in kurzer Zeit rübis und stübis weg waren. Turnerisch wurde mit tollen Choreografien und cooler Musik einiges geboten. Spielerisch ging es mit dem Muki/Vaki-Turnen los. Diese Aufführung wurde dem Barfussweg im Sinnepark Ebnat-Kappel gewidmet.

Schlag auf Schlag

Dass sich das Toggenburg als Ferienregion gut verkaufen könnte, zeigte der Ideenreichtum querbeet durch alle Riegen. Zum Hit des Trio Eugster «Das isch de Schiiplausch» umkurvte die jüngste Jugi beim Nacht-Skifahren auf dem Tanzbodengletscher die Slalomstangen in Windeseile. Zum Schluss wurde das Publikum in den vordersten Reihen noch mit einer «Schneeballschlacht» konfrontiert. Eine Attraktion war auch das Fischen an der Thur, welches vom Kinderturnen szenengerecht umgesetzt wurde. Die mittlere Jugi zeigte ihr turnerisches Talent als Wanderweg-Büezer. Eine farbenprächtige und choreografisch tolle Nummer boten die Frauen bei ihrem Regentanz mit den farbigen Regenschirmen. Die passende Musik dazu lieferte Peach Weber mit «Nachem Räägne». Eine schwungvolle Aufführung in atemberaubender Höhe gab es vor der Pause noch an den Ringen.

Die Damen waren ein echter Farbtupfer. (Bild: Franz Steiner)

Nach der Pause zeigte die ältere Jugi eine anspruchsvolle Nummer und liess sich vom Publikum ebenso feiern wie die Behindertensportgruppe Procap Toggenburg; diese schwangen die Kochkellen, und mit ihrem Gourmet-Schmaus lösten sie wahre Begeisterungsstürme aus. Diese Wertschätzung des Publikums genoss die zwei Dutzend grosse Schar sichtlich.

Irish Folk und Putztüüfel

Originell inszenierten Corina Hollenstein als Bloggerin Insta-Ina und Martin Frei als Tourismusdirektor eigens für die Turnnummern einstudierte Sketches. Dazu zeigten auch Dario Kohler als Hotel-Rezeptionist und Martin und Roman Hersche, die mit dem Publikum eine Jodlerlehrstunde zum Thema Klangwelt 2.0 einübten, ihr Talent. Stilecht setzte die Männerriege das Thema Putztüüfel um. Die Damenriege punktete mit dem Irish Openair. Ihre Barren-Performance setzten sie auf gekonnte Weise mit tänzerischem Flair zum Lied «Roundtable Rival» um.

Zum grossen Finale kam es bei den Aktiven mit dem Thema Seilbähnli. Es war für die Turner keine Höhe unüberwindbar, um mit Hilfe des Trampolins in Hampelmann-Manier nach oben zu gelangen oder sich entsprechend fallen zu lassen. Ein akrobatisch und komödiantisch hervorragender Abschluss eines in allen Teilen gelungenen Abends. Der grosse Applaus, als sich die ganze Turnerfamilie zu einem Schlussbild präsentierte, war mehr als verdient.

Turnerbar wird zur Festhütte

OK-Präsident Rico Steiner freute sich, wie sich die knapp 200 Mitwirkenden vom Dreikäsehoch bis zur rüstigen Seniorin oder fittem Senior ins Zeug legten. Nach der Unterhaltung spielte Rolf zum Tanz, und in der Turnerbar wurde noch lange weitergefeiert. Als Besucher nahm man die Erkenntnis mit auf den Heimweg, dass das Toggenburg touristisch einiges zu bieten hat und es einiges zu entdecken gilt.