Der Wasserfluhtunnel wird für sieben Wochen gesperrt Der bisher noch nicht sanierte Teil des Wasserfluh-Tunnels wird voraussichtlich im Jahr 2020 erneuert. Dabei wird die Tunnelsohle geringfügig tiefer gelegt. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Autobussen. Martin Knoepfel

Im Vordergrund sieht man den kurzen Tunnel unter der Wilerstrasse. Hinter dem Einschnitt liegt das Südportal des Wasserfluh-Tunnels in Lichtensteig. (Bild: Martin Knoepfel)

Die Schachtel mit den Berichten und Plänen zum Bauvorhaben ist so dick wie zwei Bundesordner. Sie liegt in den Gemeindehäusern von Lichtensteig, Neckertal und Wattwil auf. Der Inhalt: das Projekt der Südostbahn für die Sanierung des Wasserfluh-Tunnels zwischen Lichtensteig und Brunnadern. Die öffentliche Auflage dauert noch bis zum 19. September. So lange läuft auch die Einsprachefrist.

Der Wasserfluh-Tunnel ist fast 3,6 Kilometer lang und einspurig. Er stammt von 1910. Der Tunnel verläuft mit einer Neigung von etwas mehr als einem Prozent von Brunnadern-Neckertal nach Lichtensteig. Bei den Bauarbeiten kam es immer wieder zu Problemen, unter anderem einem Streik aller Arbeiter.

Betonplatte wird in den Tunnel eingebaut

In den Jahren 2011 und 2012 wurde eine erste Etappe von Sanierungsarbeiten durchgeführt. In der zweiten Etappe ist vorgesehen, die Sohle auf einer Länge von 2,4 Kilometern tiefer zu legen. Im Bereich der ersten Etappe ist das schon geschehen.

Weiter soll auf der ganzen Länge des Tunnels eine feste Fahrbahn mit einer Platte aus faserverstärktem Beton eingebaut werden. Heute liegen die Schienen auf einem Schotterbett. Die Tunnelsohle müsse geringfügig tiefer gelegt werden, um die nötige Aufbauhöhe für die zusätzliche Betonplatte und für die Fahrbahn zu erhalten, antwortete Christopher Hug, Mediensprecher der SOB. Doppelstockzüge könnten schon heute durch den Wasserfluh-Tunnel fahren.

Im Tunnel liegt eine Wasserleitung

Ferner wird die Entwässerung des Tunnels erneuert. Das Projekt beschränkt sich nicht auf den Wasserfluh-Tunnel. Im gleichen Zug sind die Sanierung des Tunnelgewölbes des kurzen Tunnels unter der Kantonsstrasse sowie die Erneuerung zweier Bachdurchlässe in Lichtensteig geplant.

Im Wasserfluh-Tunnel verläuft zudem eine Druckleitung. In ihr fliesst Trinkwasser vom Grundwasserpumpwerk in Necker nach Lichtensteig. Die Trinkwasserleitung wird in dem Abschnitt des Tunnels, welcher jetzt saniert wird, erneuert. Das muss allerdings die Gemeinde Lichtensteig bezahlen, der die Leitung gehört.

Die Umweltverträglichkeitsprüfund ist nicht nötig

Die Kosten des ganzen Projekts belaufen sich gemäss den Unterlagen auf 32,6 Millionen. Deshalb brauche es noch keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), heisst es. Die Schwelle für eine UVP liegt bei Eisenbahnbauten bei 40 Millionen Franken. Der Löwenanteil der Kosten entfällt mit 28 Millionen Franken auf die neue Fahrbahn.

Die Züge sollen künftig im Wasserfluh-Tunnel rascher fahren dürfen als bisher. Die Kurve beim Nordportal soll nach der Sanierung mit 95 statt 85 Kilometern pro Stunde befahrbar sein. Auf der Geraden im Tunnel wird Tempo 140 statt 100 möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit in der Kurve im Bahnhof Lichtensteig soll neu 105 statt 100 Kilometer pro Stunde betragen.

Die SOB rechnet damit, dass die höheren Geschwindigkeiten die Fahrzeit um weniger als eine Minute senken werden. Die höheren Geschwindigkeitslimite trügen dazu bei, dass die Züge pünktlicher verkehrten und der Fahrplan stabiler werde, schrieb Mediensprecher Christopher Hug.

Busverkehr über die Wasserfluh als Ersatz in den Sommerferien 2020

Auf die Bahnpassagiere zwischen Lichtensteig und Brunnadern kommen wegen der Bauarbeiten erhebliche Unbequemlichkeiten zu. Sieben Wochen lang soll der Wasserfluh-Tunnel für die Sanierung vollständig gesperrt werden. Wie die Medienstelle der SOB bestätigte, werden die Gleise für die Bauarbeiten entfernt.

Während der Totalsperre in den Sommerferien 2020 ist ein Ersatzverkehr mit Autobussen geplant. Die Busse sollen zwischen den Bahnhöfen Brunnadern-Neckertal und Wattwil verkehren und beim Untertor in Lichtensteig halten.

Die Passagiere werden allerdings für die Reise auf der kurvenreichen Passstrasse mehr Zeit einkalkulieren müssen als mit dem Zug durch den Tunnel. Zudem können Anschlusszüge in Brunnadern-Neckertal und in Wattwil erst abfahren, wenn es ins Gefüge des Fahrplans passt. Der Zeitbedarf für Reisen, die weiter als Brunnadern oder Wattwil führen, zum Beispiel von Wattwil nach St. Gallen, steigt also um eine halbe Stunde oder mehr.

«An der Grenze des Machbaren»

Geplant wird, im Wasserfluh-Tunnel im Drei-Schichten-Betrieb von Montag bis Samstag zu arbeiten. Nach den sieben Wochen der Totalsperre sollen noch zwei Monate lang Arbeiten in der verlängerten nächtlichen Betriebspause ausgeführt werden.

Ein Ingenieurbüro aus Regensdorf bei Zürich hat die Projektunterlagen geprüft und einen Bericht erstellt. Darin beurteilt es die von der Südostbahn geplanten Massnahmen als zweckmässig und plausibel. Es hält aber auch fest, dass der Zeitplan eng sei und an der Grenze des Machbaren liege. Es gebe keine Reserven für den Fall, dass etwas anders laufe als geplant, heisst es.