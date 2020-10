Trotz Coronavirus fielen im Toggenburg bisher sehr wenige Spiele der Pandemie zum Opfer – die 4. Liga schliesst, wenn nichts dazwischen kommt, die Vorrunde am Wochenende ab Der Spielbetrieb kam im Toggenburg trotz Coronavirus erstaunlich gut über die Runden – Absagen bei den Aktivteams gab es lediglich drei, immer waren Ebnat-Kappler Teams involviert.

Die Bazenheider (rote Trikots) sind dringend auf Punkte angewiesen. Im schlimmsten Fall droht bei einer Niederlage gegen Chur 97 der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für Bazenheid in der 2. Liga Inter mit dem Heimspiel gegen Chur 97 weiter. Es ist der Vergleich zweier Teams, die bisher hinter den Erwartungen geblieben sind.

Während die Bündner einst zu den heissesten Aufstiegsanwärtern zählten, mittlerweile aber neun Verlustpunkte hinter Leader Uzwil liegen, haben die Bazenheider (8 Punkte) andere Sorgen.

Sollten sie am Samstag die fünfte Saisonniederlage kassieren, droht das Zurückfallen auf einen Abstiegsplatz.

So schnell kann es gehen. Weil die Konkurrenz nicht geschlafen hat und die Wattwiler in den letzten zwei Runden nur einen Zähler holten, müssen sie sich wieder nach hinten orientieren. Die Reserve auf den Abstiegsstrich ist auf drei Punkte geschmolzen.

Die drei Runden vor der Winterpause werden wegweisend. Am Sonntag gastiert die Elf beim punktgleichen Uzwil 2, dann empfangen sie im letzten Heimspiel des Jahres den ungeschlagenen Leader Frauenfeld, bevor Wängi den Abschluss bildet. Für Wattwil Bunt muss es darum gehen, das Überwintern auf einem Abstiegsplatz zu verhindern.

Wegen eines Coronafalles bei den Glarnern musste am Mittwoch Netstal – Ebnat-Kappel erneut verschoben werden. Nun müssen die Obertoggenburger am Sonntagmorgen nach Dussnang.

Die Hinterthurgauer, im Sommer 2019 zusammen mit Ebnat-Kappel aufgestiegen, spielen bisher eine erstaunliche Saison und haben nach acht Spielen schon zehn Punkte gesammelt. Sieben mehr als der sonntägliche Gegner.

Neckertal-Degersheim, der zweite Toggenburger Drittligist, muss zum Tabellenvierten Uznach. Nach den jüngsten Leistungen zu urteilen, ist der Ausgang offen. Sollte Neckertal-Degersheim gewinnen, ist sogar der Vormarsch auf das Podest möglich.

Bütschwil und Kirchberg treten nach diesem Wochenende die Winterpause an. Als Spitzenreiter und Tabellenzweiter sieht die Situation auf den ersten Blick komfortabel aus. Restlos zufrieden kann Kirchberg aber nicht sein.

Mit sechs Punkten Rückstand auf Bütschwil geht es zum Abschluss in Niederwil darum, den Abstand nicht weiter anwachsen zu lassen. Die gleichen Gedanken dürfte der punktgleiche Gegner Niederwil haben – wer den Vergleich verliert, dürfte in Sachen Aufstiegsentscheidung weg vom Fenster sein.

Bütschwil hingegen kann zuversichtlich der schweren Aufgabe auf der berüchtigten Niederstetter Rehwiese entgegenblicken. Die Eisenhut-Elf bleibt bei welchem Spielausgang auch immer in jedem Fall vorne und könnte mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Unentschieden im Verfolgerduell den Vorsprung sogar noch ausbauen.

Bütschwil konnte in den letzten Runden nicht an den guten Saisonstart anknüpfen und ist auf Rang 5 zurückgefallen. Im Heimspiel gegen Linth-Schwanden treten sie trotzdem als Favorit an.

Wer Bütschwil schlagen kann, muss sich auch vor Uzwil nicht fürchten. Ebnat-Kappel empfängt Aufsteiger Uzwil, das zuletzt mit zwei Punkten aus vier Spielen arg in Rücklage geraten ist. Abzuwarten bleibt, wie die Mannschaft die Pause verkraftet hat.

Weil einige Ebnater Spielerinnen, die Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten, in Quarantäne mussten, wurde das Spiel vor Wochenfrist gegen Linth-Schwanden abgesagt. Nun müssten alle wieder verfügbar sein.