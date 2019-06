Traktor rollt in Kirchberg einen Abhang hinunter und stürzt in den Altbach

Am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr hat sich in Kirchberg ein Traktor aufgrund ungenügender Sicherung selbständig gemacht. Das Fahrzeug rollte einen Abhang hinunter und stürzte in den Altbach. Beim Unfall entstand Sachschaden.