Startschuss Training für Körper und Geist – die OL Regio Wil organisierte am Freitagabend einen Orientierungslauf in Ebnat-Kappel Die OL Regio Wil lädt am 10. und 11. September auf der Wolzenalp und auf der Sellamatt zum OL Weekend, an dem rund 2000 Teilnehmende erwartet werden. Der Anlass am Freitag war zum einen ein Schnupper-OL für die Bevölkerung, zum anderen war es der symbolische Startschuss für den Grossanlass im kommenden Monat.

Das Wetter und die Kulisse haben viele Einheimische und Mitglieder der OL Regio Wil zum Mitmachen animiert. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer heute von A nach B möchte nutzt eines der vielen technischen Hilfsmittel und lässt sich an den gewünschten Ort lotsen.

Wer aber fit bleiben will und gleichzeitig seine Hirnzellen aktivieren möchte, beteiligt sich an einem Orientierungslauf und legt die Strecke mit Hilfe einer Karte zurück.

Der Startschuss zum OL Weekend

Die zweite Variante nutzten am Freitagabend in Ebnat-Kappel rund 60 Teilnehmende und beteiligten sich am von der OL Regio Wil organisierten Schnupper-OL. Nach Auskunft von Vereinspräsidentin Anita Rüegg stellte der Anlass so etwas wie den Startschuss des Toggenburger OL Weekends vom 10. und 11. September dar.

OL-Nachwuchs ist vorhanden: Fiona Rüegg, Bastian Schmid und Timo Wittenberg, von links. Bild: Beat Lanzendorfer

Sie sagt: «Wir wollten der Bevölkerung aufzeigen, wie schön unser Sport ist. Und weil viele Einheimische mitmachten, ist uns dies durchaus gelungen.» Das Doppeldorf eignet sich gemäss Anita Rüegg wegen seiner vielfältigen Struktur gut für einen Orientierungslauf.

Dies hätte sich vor ein paar Jahren auch die OL-Elite der Schweizer Nationalmannschaft zunutze gemacht und hat hier trainiert. Deshalb existiere von Ebnat-Kappel auch eine OL-Karte, die bei Bedarf jeweils nur noch aktualisiert werden müsse. Diese Karte könnten auch Schulen oder Vereine nutzen. Auskunft darüber geben die Mitglieder der OL Regio Wil.

89 Jahre alt und immer noch dabei

Einer, der sich einen solchen Anlass nicht entgehen lässt, ist der 89-jährige Othmar Sauter aus Münchwilen. Gerade von der Senioren-WM aus Süditalien zurückgekehrt, er erreichte einen Top-Ten-Platz, gehörte er am Freitag zu den Teilnehmenden. Das Gründungsmitglied der OL Regio Wil absolviert trotz hohem Alter jährlich mehr als 40 Orientierungsläufe. Der symbolische Startschuss für das OL Weekend ist durchaus geglückt.

OL-Regio-Wil-Präsidentin Anita Rüegg mit Othmar Sauter. Mit 89 Jahren ältestes Mitglied des Vereins. Bild: Beat Lanzendorfer

Nun hoffen die Verantwortlichen am zweiten September-Wochenende auf ähnliches Wetter, wie es zurzeit vorherrscht. Erwartet werden rund 2'000 Teilnehmende. Bisher seien rund 1'000 Anmeldungen eingegangen. Und weil die Erfahrung zeigt, dass sich die meisten erst in den Tagen davor zur Teilnahme entschliessen, ist Anita Rüegg optimistisch, dass die erhoffte Teilnehmerzahl erreicht wird.