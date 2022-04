Tragödie Nach dem nächtlichen Brand in Wattwil: Tote Person identifiziert +++ Schon der dritte Brand seit November Beim Dorfplatz in Wattwil schlugen in der Nacht auf Dienstag Flammen aus dem oberen Teil eines Hauses. Eine 63-Jährige wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Zehn Personen konnten fünf Wohnungen unverletzt verlassen. Der Sachschaden ist hoch.

Warum das Feuer ausbrach, steht noch nicht fest. Bild: Kapo

Kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Dienstag ging bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung eines Brandes in Wattwil ein. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen die Flammen aus den Fenstern im Obergeschoss. Die Bewohner der betroffenen Liegenschaften wurden geweckt und konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Eine Person wurde nach rund 90 Minuten tot in einer Wohnung aufgefunden. Ihre Identität konnte mittlerweile von der Kantonspolizei St.Gallen festgestellt werden – es handelt sich um eine 63-jährige Schweizerin, die allein in einer Wohnung am Dorfplatz 7 wohnte.

Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung wurden die geretteten Personen auch von einem Notarzt an Ort untersucht, wie die Kantonspolizei St.Gallen am frühen Dienstagmorgen mitteilt. Der Notarzt wurde durch zwei Rettungsteams und einen Sanitätseinsatzleiter unterstützt.

Liegenschaften sind nicht mehr bewohnbar

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Bild. Kapo

Wie die Kantonspolizei schreibt, breitete sich das Feuer schnell aus und griff auf den Dachstock über. Aufgrund der dichten Bauweise im Dorfzentrum wurden mehrere Feuerwehren mit über 150 Angehörigen aufgeboten. Nebst jener von Wattwil-Lichtensteig standen Feuerwehrleute aus Ebnat-Kappel, Neckertal und Kirchberg im Einsatz. Die Kantonspolizei St.Gallen war mit mehreren Patrouillen und Spezialisten vor Ort.

Für die betroffenen Wohnungsmieterinnen und Mieter wurden Ersatzunterkünfte organisiert. Klar ist: Die Liegenschaften sind nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei in ihrer Meldung auf mehrere hunderttausend Franken.

Der Brandherd und die die Brandursache sind noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen mit der Brandursachenermittlung beauftragt.

Alarmmeldung kurz vor 1 Uhr: Der Vize-Kommandant Michael Ehrbar schildert den Hergang. Video: Andrea Häusler

Nachbarhäuser kaum betroffen

Im Verlauf des Dienstagvormittags wurde die grossräumig aufgebauten Strassensperren entfernt, die Zufahrten zum Wattwiler Zentrum wieder freigegeben. Die Nachlöscharbeiten dauern jedoch an. «Das aus zwei Liegenschaften bestehende Haus ist räumlich extrem verschachtelt und weist zahlreiche Hohlräume auf», sagt Michael Ehrbar, Vize-Kommandant der Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig. Um allfällige Glutnester zu eruieren, stünden Wärmebildkameras im Einsatz.

Michael Ehrbar, Vize-Kommandant Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig. Bild: Andrea Häusler

Dass die westseitig angebaute Liegenschaft Poststrasse 11 mit dem Grill House-Imbiss im Erdgeschoss von den Flammen verschont geblieben ist, grenzt an ein Wunder. Lediglich ein geringer Wasserschaden sei entstanden, sagt Ehrbar und fügt an:

«Der Mut, ungeachtet der Kosten einen zweiten und dritten Hubretter einzusetzen, hat sich ausbezahlt.»

Dadurch sei es gelungen, eine stabile Haltelinie einzurichten. Der Dachbereich des Objekts Poststrasse 11, der für die Löscharbeiten geöffnet werden musste, werde nun wieder eingedeckt. Eine Brandwache verhindere, dass mögliche Mottbrände nochmals aufflammen könnten.

10 Bilder 10 Bilder Mehrere Ortsfeuerwehren mit rund 150 Feuerwehrleuten standen im Einsatz. Bilder: BRK News

(12. April 2022)

Schon einmal gebrannt

Gegen Mittag sind die Absperrbänder entfernt, die meisten Feuerwehrfahrzeuge abgezogen. Die Brandruine zieht jedoch weiterhin Passanten an. Es habe hier schon einmal gebrannt, erinnert sich ein älterer Mann. 1985 sei es gewesen: ein Zimmerbrand. Viel sei aber nicht passiert.

Ein anderer sorgt sich um die Confiserie Diggelmann. «Ausgerechnet jetzt vor Ostern, einer doch so wichtigen Zeit fürs Geschäft», sagt er. Café und Laden haben jeweils am Dienstag geschlossen. Die süssen Spezialitäten in der Schaufensterauslage im Erdgeschoss wirken unversehrt. Dennoch: Geniessbar dürften sie nicht mehr sein.

Pius Diggelmann, Inhaber des Geschäfts und gleichzeitig Eigentümer der Liegenschaft Dorfplatz 9, hatte selber Glück im Unglück. Er konnte das brennende Gebäude rechtzeitig verlassen.

Wer hier sonst noch gewohnt hat, weiss keiner der drei Zaungäste. Tragisch sei es allemal, stellt einer schliesslich fest und ergänzt mit dem Blick zum verkohlten Dachgebälk: «Vor allem, dass es eine Person nicht geschafft hat, sich zu retten.»

Die Nachlöscharbeiten dauerten am Dienstagvormittag an. Bild: Andrea Häusler

Im März brannte es ganz in der Nähe

Der Brand in der Nacht zum Dienstag ist bereits der dritte innert fünf Monaten in Wattwil. Ende November 2021 zerstörte ein Feuer ein Haus an der Rickenstrasse komplett. Personen wurden damals keine verletzt, ein Hund hat den Brand jedoch nicht überlebt. Ende März 2022 kam es an der Poststrasse zu einem Wohnungsbrand. Als Brandursache vermutete die Polizei einen technischen Defekt an einer Waschmaschine. Auch hier wurde niemand verletzt. Einen Zusammenhang zwischen den zeitnahen Brandereignissen vermag Michael Ehrbar nicht auszumachen: «Zufall», sagt er.