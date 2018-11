Traditioneller Jodelgenuss auf höchstem Niveau

Eigentlich begann die Geschichte des Jodelklubs Säntisgruess bereits in den Jahren 1948 bis 1953. Damals trafen sich Bauernsöhne, die im Männerchor Säntis dabei waren, um Naturjödel zu singen. Karl Bollhalder vom vorderen Chlostobel Unterwasser war ihr Vorjodler. Wegen eines tragischen Unfalls, bei dem Karl Bollhalder sein Leben verlor, wurden die Ideen zur Gründung eines Jodelklubs auf Eis gelegt. Ab 1956, so ist in den geschichtlichen Unterlagen zu lesen, wurde ein neuer Anlauf unternommen. Ein Jahr später konnte der Jodelklub Säntisgruess gegründet werden und 1958 war dann, mit dem Beitritt zum eidgenössischen Jodlerverband, auch das offiziell geltende Gründungsdatum. Als erster Dirigent amtierte Johann Rüdlinger, von 1960 bis 1964 Lehrer Hutter und dann, bis 1979 der bekannte Komponist Hans Müller-Luchsinger. Während zehner Jahre folgte dann die Tätigkeit von Peter Roth, bis 1989 dann Hans-Jakob Scherrer die Aufgabe übernahm und bis heute ausübt.