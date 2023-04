Tradition Ziegenschau in Libingen und Viehschau im Neckertal: Auch im Frühling sind im Toggenburg Viehschauen angesagt Vergangenes Wochenende trafen sich in Oberhelfenschwil Züchter und Ausstellungskühe zu einer Viehschau. Auch in Libingen wurden Tiere präsentiert. Sieben verschiedene Ziegenrassen gaben sich ein Stelldichein an der Frühjahrs-Ziegenschau.

Miss Neckertal Brown Swiss wurde die Kuh Lennox Kally von Christian Näf aus Brunnadern. Bild: Ruedi Roth

Nicht nur im Herbst finden im Toggenburg Viehschauen statt, auch im Frühling. Vergangenes Wochenende wurde in Libingen eine Ziegenschau durchgeführt. Auch in Oberhelfenschwil kamen Züchter und Ausstellungskühe zusammen.

Das neunköpfige Organisationskomitee mit Präsident Christoph Rhyner profitierte am vergangenen Samstag von ausgezeichneten Bedingungen. So strömten mehr Zuschauende zur Ausstellung als erwartet. Andreas Wittenwiler, Präsident des Kantonalen Braunviehzuchtvereins, sagte: «Das Neckertal, eine typische Milchwirtschaftsregion, erweist sich als guter Nährboden für eine erfolgreiche Milchviehzucht und hat mich heute wahrlich überzeugt.»

Im tief eingestreuten Schauplatz fühlten sich die Tiere wohl. Bild: Ruedi Roth

Motivierte Kinder

Die Landwirte hatten früh aufzustehen an diesem Tag. Vor acht Uhr steuerten schon die ersten Viehtransporte auf den Schauplatz Bogen. Den ab neun Uhr wurden die ersten Abteilungen den Richtern vorgeführt. Diese Aufgabe übernahmen Andreas Lendi aus Walenstadt, Heini Stricker aus Mörschwil und Andreas Wittenwiler aus Nesslau. Durch das Programm führte Tierzuchtlehrer Christian Manser.

Eine Auflockerung boten die ihre Kälber präsentierenden Kinder. Mit humorvollen Erzählungen über ihre mitgebrachten Tiere lockerten sie die ohnehin schon gute Stimmung der Besuchenden zusätzlich auf. Hecht Halina von Roman Näf aus Mogelsberg holte sich den begehrten Preis der Miss bei den Originalbraunen Kühen. Miss Neckertal bei den Brown Swiss Kühen wurde Lennox Kally von Christian Näf aus Brunnadern.

Auf diesen Tag hin wurde das Vorführen fleissig geübt. Bild: Ruedi Roth

In Libingen fand die Ziegenschau statt

Auch im 300-Seelen-Dorf Libingen wurde eine Viehschau, genauer eine Ziegenschau, durchgeführt. 109 Tiere liessen sich in ihren jeweiligen Abteilungen anbinden. Es buhlten Toggenburger Ziegen, Appenzeller Ziegen, Gemsfarbige Gebirgsziegen, Bündner Strahlenziegen, Kupferhals Ziegen, Saanen Ziegen und sogar eine Gapra Sempione Ziege um Aufmerksamkeit. Unter den geschulten Augen der Experten Daniel Keller, Rafael Aerne und Kurt Meile wurden die Tiere vorgeführt und anschiessend rangiert.

109 Ziegen waren an der Ziegenschau in Libingen. Bild: Fränzi Göggel

An der Ziegenschau in Libingen werden zwei Titel vergeben. Je eine Toggenburger und eine Appenzeller Ziege wurden zur Miss erkürt. Die Toggenburger Ziege Sarah aus dem Stall von Andreas Kurath aus Libingen und die Appenzeller Ziege Alessandra von Hanspeter Koch aus Mosnang machten das Rennen. «Andere Jahre hatten wir an die 130 Geissen, doch heuer war so viel los in der Gegend, dass einige Bauern nicht kommen konnten. Trotzdem war es eine super Ziegenschau», zieht Mario Kuhn vom Ziegenzuchtverein Libingen Bilanz.