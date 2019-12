Trachtengruppe Ebnat-Kappel: Die Kleinen sollen dem Brauch neues Leben einhauchen Seit fast 90 Jahren gibt es die Trachtengruppe Ebnat-Kappel. Jetzt steht auch der Nachwuchs in den Startlöchern.

Unter der Aufsicht von Karin Alder macht der Nachwuchs viel Freude. Franz Steiner

Vor zwei Wochen wurde das neueste Kind der Trachtengruppe Ebnat-Kappel geboren. Kürzlich am Unterhaltungswochenende im Restaurant Sonne in Krummenau trat der Nachwuchs erstmals in der Öffentlichkeit auf und bezauberte das Publikum an der Premiere. Er soll der Zukunft des Brauchtums und der Traditionen neues Leben einhauchen. Karin Alder, Ehefrau des Präsidenten Martin, hat mit der «Rasselbande» die ersten Schritte einstudiert. Sie trägt dabei eine schmucke Toggenburger Sonntagstracht, die sie selber herstellte hat. «Die Kindertanzgruppe entstand aus einer spontanen Idee», meinte der Präsident. Alders Schwiegereltern, Ruedi und Vreni Aerne, sind die Urgesteine schlechthin. Seit 42 Jahren sind sie in der Trachtengruppe mit dabei und zaubern Schottisch, Märsche, Ländler, Polkas oder Mazurkas tänzelnd aufs Parkett.

Verschiedene Trachten sind Hingucker

Das volkstümliche Brauchtum bringen die Paare in den Tänzen zum Ausdruck, aber auch die verschiedenen Trachten sind ein Hingucker und eine wahre Pracht. Das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitgliedern in der Trachtengruppe Ebnat-Kappel ist sehr gross. «Die Freude und die Geselligkeit gehören einfach dazu, und das darf man auch spüren», meinte Präsident Martin Alder. Der 32-Jährige lernte seine Frau Karin am grössten Treffen der Trachtentanzgruppen – am Unspunnenfest in Interlaken, das nur alle zwölf Jahre stattfindet und eine Woche dauert – im Jahr 2006 kennen. Mit Roman, Sandro und Flurina sind alle drei Kinder in der Kindertanzgruppe mit dabei. Ob da etwas Dauerhaftes zusammenwächst, lässt Präsident Alder noch offen. «Es soll aber kein Zwang für die Kinder sein», meinte Alder. Am letzten Samstag hatten sie im Alters- und Pflegeheim Wier ihren zweiten Auftritt. Wenn man den Auftritt mit den lüpfigen Tänzen wie «Es Bündner Meiteli» oder «De Tatzelwurm» gesehen hat, freut man sich auf eine Fortführung dieser munteren Schar.

Mit der Trachtengruppe Nesslau-Neu St.Johann pflegt man ein freundschaftliches Verhältnis. Der gemeinsame Auftritt an der Älplerchilbi auf der Sellamatt ob Alt St.Johann gehört zu einer langen Tradition.