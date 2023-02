ZAHLEN Weniger Betriebe, dafür mehr Logiernächte: Tourismus-Zahlen in Wildhaus sind wieder auf dem Vor-Corona-Niveau Seit 2019 gibt es weniger Betriebe in Wildhaus, dafür sind rund 2000 Gäste mehr angekommen. Seit der Coronapandemie stabilisiert sich die Lage. Ob diese Entwicklung längerfristig anhält, wird sich weisen.

Die Churfirsten locken wieder mehr Touristen an. Bild: Christof Sonderegger

Am 23. Februar veröffentlichte das Bundesamt für Statistik (BFS) Zahlen zur touristischen Beherbergung im vergangenen Jahr. Mehr als 38 Millionen Logiernächte waren es in der Schweiz insgesamt, 88’200 davon in Wildhaus. Das sind rund 2000 mehr als zum letzten Stichdatum im Jahr 2019 und 10’000 hinter dem Stand von 2013. Damals waren es noch 98’919 Logiernächte.

Hinzu kommt eine fast gleichbleibende Zimmerauslastung im Vergleich zu 2019. Vor vier Jahren lag die Auslastung bei 32,53 Prozent und heuer bei 32,54 Prozent. Die Bettenauslastung hingegen ist im gleichen Zeitraum um 0,8 Prozent gewachsen.

Stellt sich die Frage, wie viele Zimmer die Touristen beherbergen. Waren es 2019 rund 478 Betten, sind es heuer noch rund 461. Etwas weniger war zu erwarten, da im gleichen Zeitraum zwei Betriebe ihre Pforten schlossen. So ist auch die Anzahl der Betten von 1051 auf 1011 gefallen.

Städte stärker von Pandemie betroffen

Am gleichen Tag wie das BFS publiziert auch die Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen eine Mitteilung zu den Tourismuszahlen im Kanton. Ihnen fiel im Vergleich der touristischen Regionen auf, dass das städtische Gebiet St.Gallen-Bodensee mit 28 Prozent stärker wuchs als das Toggenburg mit neun Prozent. Die Erklärung:

«Die Nachfrageerholung in den städtischen Destinationen ist von einem tieferen Niveau aus erfolgt, weil der coronabedingte Einbruch diese Gebiete deutlich stärker traf.»

Eine weitere Veränderung, die Corona ausgelöst hat, ist das Verhältnis von ausländischen und inländischen Gästen. 2019 verzeichnete Wildhaus rund 32'000 Ankünfte von Herr und Frau Schweizer. 2022 waren es rund 35'000. Im gleichen Zeitraum sanken die Ankünfte der grössten Touristengruppe, den Deutschen, von rund 4500 auf 2900. Ankünfte von unserem Nachbarn Österreich sanken um 47 auf 126.