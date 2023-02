Tourismus Die Logiernächte im Toggenburg steigen an – trotzdem sagt der Tourismus-Chef: «Wir suchen aktiv nach Investoren» Seit der Coronapandemie erholt sich die Tourismusbranche allmählich. Auch im Toggenburg steigt die Anzahl der Logiernächte an. Die Region sei auf gutem Weg, brauche aber mehr Investitionen, meint der Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus Christian Gressbach.

Das Hotel Acker in Wildhaus war schon oft Ziel von Projekten. Bild: Sabine Camedda

Vergangene Woche veröffentlichte das Bundesamt für Statistik (BFS) Zahlen zu den touristischen Beherbergungen in der Schweiz, wie diese Zeitung berichtete. Dabei schnitt die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann gut ab. Laut Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, hat die Region im Durchschnitt rund 110'000 bis 120'000 Hotellogiernächte pro Jahr. Davon kommen allein 88'000 aus Wildhaus-Alt St.Johann.

Die Zahlen des BFS seien leicht über dem Vor-Corona-Niveau. «Wir haben Zahlen, die sind so hoch wie seit 2016 nicht mehr», sagt Gressbach. Während Corona litten die Tourismusregionen unter den Vorschriften wie Maskenpflicht und Testregime. Doch: «Trotz der Regeln kamen die Leute ins Toggenburg.» Gressbach vermutet, dass Herr und Frau Schweizer die Heimatliebe wiederentdeckten und deswegen wieder vermehrt im Inland Ferien machen. So sind und bleiben die Schweizer die grösste Gruppe an Gästen. «Das Toggenburg bietet klassische Schweizer Aktivitäten an. Allen voran Skifahren und Wandern.»

Anstieg bei den Ferienwohnungen

Christian Gressbach ist Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus. Bild: Sascha Erni

Doch die Zahlen des Bundes decken nur einen Teil des touristischen Angebots ab: «Nur über die Hotels zu sprechen, ist deswegen nicht sinnstiftend», sagt Gressbach. Denn es habe einen grossen Anstieg an Aufenthalten in Ferienwohnungen gegeben. Allein in Wildhaus-Alt St.Johann gebe es rund 1300 solche Wohnungen. Von den typischen «Bed and Breakfast»-Angeboten ganz abgesehen. «Viele Gäste wollten während Corona wegen des Abstands zu anderen Menschen nicht ins Hotel.» Gressbach vermutet, dass es deswegen zu einem Anstieg bei den Hotelalternativen gekommen ist.

Aber auch bei diesem Punkt müsse man beide Seiten sehen. Denn Hotels schaffen es, die grossen Gästemengen zu beherbergen. Kleinere Angebote würden schnell ans Limit kommen. «Es braucht beide Arten an Übernachtungsangebot», meint Gressbach.

Investoren werden gesucht

Schaut der Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus in die Zukunft, so ist eines klar: Es braucht Investoren. «Das Ziel ist es, nicht vermehrt zu einer Tagestourismusdestination zu werden, da der Grossteil der Wertschöpfung mit Übernachtungsgästen erzielt wird.» Dazu brauche es mehr und diversere Angebote für das ganze Jahr. Auch das Thema Erlebnishotellerie sei immer wieder im Gespräch.

«Neue Angebote sollen möglichst auf das ganze Jahr ausgelegt sein», fasst Gressbach zusammen. Diesen Ansatz verfolge zum Beispiel die Klangwelt Toggenburg. Vor allem gehe es darum, die Gäste länger im Toggenburg zu halten. Dazu brauche es spezielle und authentische Angebote – und entsprechende Investitionen. Gressbach sagt: «Wir sind mit einer Projektgruppe aktiv daran, Investoren für eine gesunde und passende Weiterentwicklung des Tourismus im Toggenburg zu suchen.»