Tour de Suisse Women Die beste Radfahrerin wird in Ebnat-Kappel die Ziellinie überqueren Ebnat-Kappel bereitet sich auf einen Grossanlass vor. Die Etappenankunft der dritten sowie die Durchführung der letzten Etappe der Tour de Suisse Women veranlasste das OK, ein dreitägiges Fest auf die Beine zu stellen, bei dem sich alles um das Velo und den Radsport dreht.

Die Führungsgruppe an der Tour de Suisse Frauen passiert dicht gedrängte Zuschauerreihen auf der Promenade in Davos Platz am 21. Juni 2022. Bild: Andy Mettler

Vom Sonntag, 18. Juni, bis am Dienstag, 20. Juni, ist Ebnat-Kappel Mittelpunkt des Radsport-Geschehens. Wer sich für diese Sportart interessiert, erhält an diesen Tagen Einblick in unterschiedliche Bereiche. Den Auftakt der dreitägigen Festivitäten bildet der Velo-Gottesdienst am Sonntag.

Anschliessend ist Gross und Klein zur Digital Trophy eingeladen. Dabei können virtuell die letzten 1,7 Kilometer der Etappe absolviert werden. Wer lieber auf der Strasse fährt, kann beim Volksrennen/Strassenrennen teilnehmen. Zwischen 14 und 16 Uhr gilt es, die Runde von 1,56 Kilometern am schnellsten zu fahren.

Am Montagabend werden die Fahrerinnen der dritten Etappe der Tour de Suisse Women in Ebnat-Kappel erwartet. Sie starten um 13.30 Uhr in St.Gallen. Ab 15.20 Uhr kann das Rennen am Schweizer Fernsehen oder auf den Grossleinwänden in Ebnat-Kappel verfolgt werden. Die Zielankunft ist auf etwa 17 Uhr festgelegt. Anschliessend erfolgt die Ehrung der Siegerin. Die Toggenburger Radfahrerin und mehrfache Weltmeisterin Ramona Forchini steht zwischen 18 und 19 Uhr für Autogramme zur Verfügung.

Am Dienstag wird die vierte Etappe der Tour de Suisse Women im Toggenburg gefahren. Der Anlass beginnt um 11.45 Uhr auf dem Start- und Zielgelände. Um 13 Uhr werden die Fahrerinnen vorgestellt. Start ist um 14.10 Uhr.

Der Tross fährt via Wattwil nach Lichtensteig. Von dort geht es nach Oberhelfenschwil und Ganterschwil und via Brunnadern, St. Peterzell und Bächli nach Hemberg. Über den Bendel und Neu St. Johann wird zur Schorüti gefahren und dann zum Zielgelände. Es folgen noch zwei Zusatzrunden, bis die Ziellinie auf dem Schafbüchel überquert wird.

Die Tour wird ab 15.20 Uhr im Schweizer Fernsehen übertragen. Mit der Zielankunft gegen 17 Uhr und der Siegerinnenehrung enden die drei Radsporttage. (pd)