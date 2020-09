Torfestival auf der Breite: Bütschwil schlägt ein überfordertes Flawil 2 mit 10:3 und verteidigt den Spitzenplatz in der Tabelle

Nach zwei Niederlagen konnte Neckertal-Degersheim mit dem 2:1-Heimsieg endlich seinen ersten Dreier in der Meisterschaft verbuchen. Die Mannschaft startete konzentriert und fand nach einer Abtastphase immer besser ins Spiel. Es war offensichtlich, dass sie sich gegenüber der 1:8-Klatsche gegen Herisau unter der Woche stark verbessert zeigte.

Dies zahlte sich in Toren aus. Nach gut 30 Minuten hielt Meng den Ball geschickt in den eigenen Reihen. Durch sein Nachsetzen konnte Bosshard erben und zum 1:0 vollenden. Mit einem Weitschuss hatte Glarus aber noch vor der Pause die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen – der Ball landete am Pfosten.

In Durchgang zwei war Degersheim noch dominanter, liess aber Chance um Chance liegen. Mit dem 2:0 durch Lieberherr gelang die Erlösung.

Danach war die Sache fast gelaufen. Doch Glarus nutzte in der 88 Minute einen seiner vielen Standards zum Anschlusstreffer. Die achtminütige Nachspielzeit überstand Neckertal-Degersheim dann schadlos. (bl)