TOGGENBURG/OBERHELFENSCHWIL Holzbauer brauchen Nadelhölzer Die gute Auslastung der Unternehmen, aber auch die unvorhersehbare Preisentwicklung, waren Themen an der Hauptversammlung der Toggenburger Holzbauer.

Das Gipfelrestaurant auf dem Chäserrugg ist ein Holzbau. Bild: Hanspeter Schiess

Die Mitglieder von Holzbau Schweiz, Sektion Toggenburg, trafen sich am Mittwochnachmittag zur ihrer Jahresversammlung in Oberhelfenschwil. Präsident Martin Giezendanner, Ebnat-Kappel, blickte in seinem Jahresbericht «auf das herausfordernde vergangenen Jahr zurück. Es galt, das gestiegene Preisniveau und die teilweise unvorhersehbaren Lieferbedingungen zu verkraften. Zudem mussten die Kunden fair und transparent sensibilisiert werden.»

Auf Nachfrage war von Martin Giezendanner zu erfahren, dass es den rund 30 Unternehmen, welche zwischen den Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, dem Neckertal bis nach Wildhaus-Alt St. Johann zur Sektion Toggenburg zusammengeschlossen sind, sehr gut geht.

«Wir sind zufrieden, sind ausgelastet, müssen aber unseren Fachkräften Sorge tragen.»

Damit bringt der Unternehmer auf den Punkt, was die Mitglieder von Holzbau Schweiz umtreibt: Einerseits gelte es, den Nachwuchs zu fördern, aber auch den langjährigen Mitarbeitenden Sorge zu tragen, «denn der Faktor Mensch ist bei uns entscheidend,» so Stefan Müller, Mitglied im Zentralvorstand aus Bütschwil.

Preisniveau wie vor 30 Jahren

Im Gespräch mit Martin Giezendanner wurde klar, dass sich aktuell die Preise bei der Holzbeschaffung auf dem Niveau wie vor rund 30 Jahren befinden. Der Holzpreis sei über Jahre sehr tief gewesen, dann aber sprunghaft angestiegen. Entscheidend für den Holzbau sei aber, dass man genügend Nadelholz bekomme.

«Gerade die aktuellen Aufforstungen mit Laubholz bereiten uns Sorge. Es wäre wichtig, zuerst die Eignung der Standorte abzuklären, denn im Holzbau sind Nadelhölzer wie Fichte und Tanne sehr wichtig.»

Er stelle sich nicht gegen die Bestrebungen, auch in den Wäldern mehr Biodiversität zu verwirklichen, aber dabei dürfe der einheimische Holzbau nicht auf der Strecke bleiben.

«In Europa fehlt das Holz aus der Ukraine»

Wenn es um die Holzpreise geht, ist Res Näf von der Firma Necker Holz AG nahe am Puls. Von ihm war zu hören, dass partnerschaftliches Miteinander zwischen Holzhandel, Sägerei und den Holz verarbeitenden Unternehmen immer wichtiger werde.

«Wir setzen in unserer Region auf gegenseitiges Vertrauen und dies gelingt auch ohne überbordende Administration.»

Zu den Preisentwicklungen sagte der Neckertaler Unternehmern: «Es gibt drei mögliche Szenarien, die Preise sind weiterhin rückläufig, werden aber im Herbst wieder ansteigen; zu den rückläufigen Preise kommt die ungewisse Auswirkung eines weltweiten Wirtschaftseinbruchs, was aber eher unrealistisch erscheint; die Preise steigen bereits im Juni, denn in Europa fehlt das Holz aus der Ukraine.»

Auf europäisches Holz angewiesen

Wie Martin Giezendanner betonte, verarbeiten die Unternehmer sehr gerne Holz aus der Region und setzen auch auf Holz aus der Schweiz.

«Oft reicht die Menge nicht aus oder die verlangte Qualität ist nicht erhältlich».

Auch er betont, dass gerade in schwierigeren Zeiten eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtig sei. «Wir brauchen genügend Holz in guter Qualität und zu vernünftigen Preisen, um im Markt bestehen zu können.»

Drei neue Vorstandsmitglieder

Bei den statutarischen Geschäften standen, nebst einer geballten Ladung an Informationen aus verschiedenen Bereichen, die Vorstandswahlen im Zentrum. Gleich drei langjährige Vorstandsmitglieder traten zurück. Es handelt sich um Sepp Giezendanner (St. Peterzell, 16 Jahre Kassier), Heiri Steiner (Ebnat-Kappel, 14 Jahre Aktuar) und Vizepräsident Emil Bleiker (Lichtensteig, 11 Jahre im Vorstand).

Aufmerksame Zuhörer an der Hauptversammlung von Hlzbau Schweiz, Sektion Toggenburg. Im Vordergrund Wendelin Brägger (links), und Taip Ibraimi. Bild: Adi Lippuner

Für eine weitere, zweijährige Amtsdauer bestätigt wurden Präsident Martin Giezendanner (Ebnat-Kappel), Hanspeter Hollenstein (Libingen) und Sepp Fust (Dreien). Neu im Vorstand der Sektion Toggenburg von Holzbau Schweiz sind Valentin Koller (Wattwil), Ruedi Rüegg (Ricken) und Taip Ibraimi (Wattwil). (adi)