Toggenburger Volleyballerinnen mit weiterem Rückschlag Volley Toggenburg zog am Samstag einen schwachen Tag ein und konnte Aadorf im Ostschweizer Derby nie gefährden. Die Thurgauerinnen spielten in der Heimhalle souverän auf und gewannen den Spitzenkampf der NLB klar mit 3:0-Sätzen.

Volley Toggenburg ist etwas vom Weg abgekommen und belegt nach zwei Niederlagen in Folge nur noch den dritten Zwischenrang. Nun wird von der Mannschaft eine Reaktion erwartet. (Bild: Reinhard Kolb)

Die Thurgauerinnen haben sich auf diese Saison geschickt verstärkt. Muriel Grässli, die in Düdingen bereits NLA-Erfahrung sammelte und Linda Kronenberg (Ex-Luzern) spielen neu beim VBC Aadorf. Die ganze Truppe ist damit viel routinierter als noch vor Jahresfrist. Das zeigte die Mannschaft auch am Samstag im Spiel gegen Volley Toggenburg.

Der erste Satz war nach 20 Minuten beendet

Die Wattwilerinnen starteten dabei ganz schwach in dieses Ostschweizer Derby. Von Beginn weg lag man in Rücklage und hatte dem stabilen Spiel von Aadorf kaum etwas entgegenzusetzen.

In der Verteidigung agierten die Gäste aus dem Toggenburg zu wenig konsequent: Ungewohnt viele Fehler machten es den Thurgauerinnen leicht, schnell vorentscheidend wegzuziehen.

Die Wattwilerinnen hatten extrem Mühe mit der Serviceannahme. So konnte Aadorf nie unter Druck gesetzt werden. Nach nur 20 Minuten war der Startsatz entschieden und der VBC Aadorf ging mit 25:13 in Front.

Volley Toggenburg spielte viel zu fehlerhaft

Auf allen Positionen machte Volley Toggenburg in diesem Spiel zu viele Fehler. Im Aufbau fehlte die wichtige Präzision und am Angriff konnte viel zu wenig Druck entwickelt werden. Aadorf nutzte die vielfach gebotenen Chancen kaltblütig aus und liess auch im weiteren Verlauf des Spiels kaum nach.

Volley Toggenburg hielt in der Folge zwar über weite Strecken des zweiten und dritten Satzes mit, agierte aber immer noch nicht wirklich zwingend und viel zu fehlerhaft. In ihrem zweiten Spiel konnte die neue venezolanische Zuspielerin Subero noch zu wenig Akzente setzen und wirkte kaum integriert. Als Kollektiv passte bei Volley Toggenburg kaum etwas zusammen. In den entscheidenden Phasen klappte die Abstimmung einfach nicht.

Aadorf hatte dadurch ein leichtes Spiel und keine Mühe, die Partie klar zu seinen Gunsten zu entscheiden. Wenn die Mannschaft wieder zum Erfolg zurückfinden will, braucht es in den kommenden Wochen eine klare Leistungssteigerung.

Nach zwei starken Spielen gegen Glaronia und Obwalden hält bei Volley Toggenburg nach der deutlichen Auswärtsniederlage die Ernüchterung Einzug. Plötzlich passt kaum mehr etwas zusammen. Bis anhin konnte Volley Toggenburg auf einen starken Service, eine hohe Qualität im Aufbau und auf ein starkes Kollektiv zurückgreifen. Doch davon war in den letzten beiden Begegnungen gegen Züri Unterland und Aadorf kaum mehr etwas zu sehen.

Gegen Luzern zum Erfolg zurückfinden

Am nächsten Samstag treffen die Toggenburgerinnen auf das ebenfalls schwächelnde Luzern, das mit lediglich zwei Punkten den siebten Platz belegt und zuletzt gegen Glaronia eine Niederlage kassierte.

Wenn die Wattwilerinnen sich für die Finalrunde der besten vier Teams qualifizieren wollen, ist ein Punktgewinn im Auswärtsspiel eigentlich Pflicht. Am Samstag, 17. November trifft Volley Toggenburg dann im nächsten Heimspiel auf den VBC Steinhausen. (pd)

Volleyball Frauen – Nationalliga B VBC Aadorf – Volley Toggenburg 3:0 (25:13, 25:22, 25:21): Volley Toggenburg: Leslie Betz, Isabelle Reiser, Marina Gähwiler, Jasmine Fiechter, Tamara Riesen, Miriam Reiser, Romy Bongard, Joselyn Subero, Nora Terinieri . Coach: Marcel Erni.

