Nur Werner Schlegel mischte vorne mit: Toggenburger Schwinger bleiben am Unspunnen-Schwinget glücklos

Die Toggenburger Damian Ott und Marcel Räbsamen blieben am Sonntag am Unspunnen-Schwinget in Interlaken hinter den Erwartungen. Lediglich Werner Schlegel wusste zu überzeugen und holte sich den siebten Schlussrang.