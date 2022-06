Toggenburger Messe «Neue Möglichkeiten beim Zeltbau und der Messeaufteilung»: OK Präsident Walter Schlegel informierte über die TOM 2023 Am Donnerstag hatte das OK zu einem Start-Event für die Toggenburger Messe (TOM) 2023 in der Brauerei St.Johann eingeladen. Toggenburg Tourismus wird mit einer Sonderschau vertreten sein.

Walter Schlegel, Präsident des Organisationskomitees Toggenburger Messe. Bild: Urs M. Hemm

Im Beisein des ganzen Organisationskomitees und Partnern lancierte am Donnerstagabend OK-Präsident Walter Schlegel in der Brauerei St.Johann in Nesslau die TOM 2023. Obwohl er bereits vor gut einem Jahr das Präsidium von Peter Kroll übernommen hatte, wird es die erste TOM unter Schlegels Ägide sein. Speziell hiess er Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, willkommen. Toggenburg Tourismus wird an dieser TOM eine Sonderschau durchführen. Zudem begrüsste er Matthias Hüberli, Präsident des OK Wirtschaftsforum Toggenburg, das während der TOM 2023 stattfinden wird. Die Durchführung der Toggenburger Messe ist vom 12. bis 14. Mai 2023 geplant.

Unter normalen Rahmenbedingungen

Walter Schlegel betonte, dass es für das gesamte OK eine schwierige Entscheidung war, die TOM 2022 zu verschieben. «Unter den gegebenen Umständen war es aber das einzig Richtige», sagte er. Dafür würden sie sich jetzt umso mehr auf die Durchführung der Messe im kommenden Jahr freuen, die hoffentlich unter normalen Rahmenbedingungen stattfinden könne.

Das OK sei mit den Vorbereitungen im Zeitplan parat. Es sei aber dennoch schwierig abzuschätzen, wie sich die geopolitische Lage entwickle und, ob die Coronapandemie wirklich überwunden sei. «Bei Letzterem bin ich aber davon überzeugt, dass man auch bei steigenden Ansteckungszahlen anders handeln würde und die Durchführung einer Publikumsmesse möglich sein wird.»

Am Konzept der Messe habe sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht viel geändert. Vom Aufbau her werde ihnen das Haus, das auf dem Parkplatz der Markthalle stand, nicht mehr zur Verfügung stehen. «Dort steht jetzt ein neues Gebäude. Das wird uns aber neue Möglichkeiten beim Zeltbau und der Messeaufteilung eröffnen», sagte Walter Schlegel.

Zudem hoffe er, dass bis zur Eröffnung der TOM der geplante Steg zwischen Badi Wattwil und der Markthalle realisiert sein wird, was die Lenkung der Zuschauerströme erheblich erleichtern würde.

Werbekampagne läuft auf Hochtouren

Das die TOM 2022 habe ausfallen müssen, seien die Vorbereitungen im Bereich Werbung bereits sehr weit fortgeschritten. So präsentierten Walter Schlegel und Silvan Widmer, im OK verantwortlich für Grafik, Gestaltung & Internet, das Werbeplakat für die TOM 2023.

OK Präsident Walter Schlegel (links) und Silvan Widmer, im OK verantwortlich für Grafik, Gestaltung & Internet, präsentieren das Werbeplakat für die TOM 2023. Bild: Urs M. Hemm

«Das Design lehnt sich an die vorherigen Plakate an. Wir haben aber mit Selina Gerardi bewusst eine junge, innovative Unternehmerin aus Wattwil gewählt, die die Dynamik des Toggenburgs aufzeigen soll», sagte Walter Schlegel.