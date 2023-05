Mag das Wetter noch so durchzogen sein: Die TOM zieht bereits am Eröffnungstag die Mengen nach Wattwil

Am Freitag ging die wichtigste Messe der Region in eine neue Runde. An die 150 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen, was das Toggenburg hat und kann – aber auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.