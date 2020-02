Toggenburger Kühe gehen gerne ins Freie – auch an kalten Wintertagen

Der Artikel 40 der Tierschutzverordnung bezüglich Anbindehaltung, Stand April 2008, lautet folgendermassen: «Rinder, die angebunden gehalten werden, müssen regelmässig, mindestens jedoch an 60 Tagen während der Vegetationsperiode und an 30 Tagen während der Winterfütterungsperiode, Auslauf erhalten. Sie dürfen höchstens zwei Wochen ohne Auslauf bleiben. Der Auslauf ist in einem Auslaufjournal einzutragen.

Das Tierwohl-Programm RAUS des Bundes ist für die Tierhalterinnen und Tierhalter (ohne Bio) freiwillig. Mit diesem Programm soll das Wohlbefinden der Nutztiere durch regelmässigen Auslauf ins Freie verbessert werden. Es gilt für die Tierarten Rindvieh, Wasserbüffel, Pferdeartige, Ziegen, Schafe, Schweine, Kaninchen, Geflügel, Bisons und Hirsche.

Sämtliche Tiere einer Kategorie müssen gemäss den Programmanforderungen gehalten werden, um beitragsberechtigt zu sein. Weidetiere benötigen vom 1. Mai bis am 31. Oktober mindestens 26 Tage pro Monat Auslauf auf einer Weide; vom 1. November bis am 30. April mindestens 13 Tage pro Monat Auslauf auf einer Auslauffläche oder einer Weide. Schweine, Kaninchen und Geflügel müssen täglich mehrere Stunden Auslauf haben. (pd/lis)