Junge Toggenburger Band will es bei den Jazztagen als erstes wissen Jung, musikalisch begabt und aus der Region – die siebenköpfige Band Pickaback tritt dieses Wochenende zum zweiten Mal an den Jazztagen in Lichtensteig auf und möchte das Publikum mit Klassikern überzeugen. Emilie Jörgensen

Von links: Mattia Messmer, Benjamin Egli, Corinne Bischof, Natascha Gmür, Michael Egli, Johanna Gubler und Jacqueline Schlegel bilden die Band Pickaback. (Bild: PD)

«Wir freuen uns wie kleine Kinder auf die Jazztage», sagen Natascha Gmür und Corinne Bischof, Mitglieder der jungen Toggenburger Band Pickaback. Die Geschichte der Band beginnt vor rund vier Jahren in der Musikschule. Damals seien verschiedene Musiklehrpersonen angefragt worden, ob einer ihrer Schüler eventuell Interesse daran hätte, in einer Band mitzuspielen. Die jungen Talente wurden schnell gefunden und treten noch heute in der einigermassen gleichen Konstellation auf.

Eine Band und eine kleine Familie zugleich

Anfangs sei die Stimmung bei den Proben doch etwas verhalten gewesen. «Man ging halt von der Schule dahin, probte die verschiedenen Lieder und dann ging jeder wieder seinen eigenen Weg», sagt Natascha Gmür. In letzter Zeit sei die Band jedoch eher zu einem familiären Hobby geworden. Ein Zusammenspielen, auf das man sich immer wieder freut. Dieser Meinung ist auch Corinne Bischof. «Manchmal hat man halt einen schlechten Tag in der Schule oder bei der Arbeit. Obwohl man sich dann lieber im Bett verkriechen will, geht man in die Bandprobe und schon beim ersten Lied kommen ganz viele Glücksgefühle auf», meint die Keyboarderin.

Die Band bringe ihre Mitglieder eng zusammen. «Wenn man mal einen Blackout hat oder irgendwie nachhängt, dann sind wir füreinander da um uns wieder aufzufangen. Alleine auf der Bühne hätte man diese Unterstützung nicht», sagt Natascha Gmür. «Und zusammen klingen die Instrumente sowieso immer viel besser, als wenn sie alleine gespielt werden», sagt Benjamin Egli.

Viele Talente treffen aufeinander

Die siebenköpfige Band besteht aus E-Gitarrist Benjamin Egli aus Krummenau, Sängerin Johanna Gubler aus Alt. St-Johann, E-Gitarrist Mattia Messmer aus Wattwil, Keyboarderin Corinne Bischof aus Nesslau, Schlagzeugspieler Michael Egli aus Krummenau, Bassistin Natascha Gmür aus Nesslau und Sängerin Jacqueline Schlegel aus Wildhaus.

Sie seien stolz auf sich, dass sie zum zweiten Mal auf der grossen Hauptbühne an den Jazztagen auftreten dürfen. Dafür sind sie schon fleissig am Proben. Mit den vielen Musikgeschmäckern sei es jedoch manchmal schwierig Lieder zu finden, die allen gut passen. «Gegenseitige Kritik ist erlaubt, aber nur wenn man selber auch einstecken kann», sagt Natascha Gmür und lacht. An den Jazztagen werden sie das spielen, auf dass sie sich einigen konnten: «Klassiker von Beatles, Status Quo und anderen.»