Toggenburger Daniel Bösch rettet die Ostschweizer Schwinger am Schwarzsee Das erste Bergkranzfest mit Ostschweizer Beteiligung fand am Sonntag im freiburgischen Schwarzsee statt. Die Ostschweizer duellierten sich gegen die Berner und Südwestschweizer Schwinger. Pascal Schönenberger

Daniel Boesch mit seinem 100. Kranz, den er am St. Galler Kantonalschwingfest in Widnau im Mai errungen hat. (Janine Kid / schaererphotographs.ch)

Der Nordostschweizer Schwingerverband musste am Bergkranzfest jedoch zusehen, wie die Berner Schwinger davon zogen und am Schluss im reinen Berner Schlussgang zwischen Simon Anderegg und Matthias Aeschbacher den Sieg in den Kanton Bern holten.

Matthias Aeschbacher konnte mit seiner Waffe, dem Inneren Haken den Berner Oberländer bezwingen und ist neu auf der Siegerliste am Bergschwinget Schwarzsee.

Guter Start für die Ostschweizer

Der erste Gang lief gut für die Ostschweizer Schwinger. Daniel Bösch wie auch Roger Rychen lösten ihre Aufgabe souverän. Der Glarner Rychen besiegte Remo Käser, und Bösch bodigte den Berner Oberländer Bernhard Kämpf im ersten Zug.

Im zweiten Gang war es umgekehrt. Die Ostschweizer wurden gebremst und die Berner Schwinger waren wieder zurück. Daniel Bösch musste gegen den späteren Festsieger Matthias Aeschbacher stellen und war so bereits einen Schritt hinter der Spitze.

Vor dem Mittag konnte der Toggenburger seinen dritten Gang gegen den Berner Jonas Lengacher wie im ersten Gang im ersten Zug bezwingen. Der Rest der Ostschweizer hinkte weiterhin hinter der Spitze hinterher und kam überhaupt nicht auf Touren.

Bösch rettet die Ehre der Nordostschweizer

Nach dem Mittag stand dem Unspunnen-Sieger nochmals ein unbequemer Berner gegenüber. Kilian von Weissenfluh, welchem Bösch bereits am Toggenburger Verbandsschwingfest gegenüber stand, war wiederum ein Hindernis.

Nach intensivem Kampf fand Bösch kein Rezept gegen ihn und musste den Gang gestellt beenden. Somit war er im Rennen um den Schlussgang bereits im vierten Gang ausgeschieden.

Siege im fünften und im sechsten Gang

Da Bösch der stärkste Ostschweizer in Abwesenheit von Armon Orlik und Samuel Giger war, bestätigte er im fünften und sechsten Gang. Er sicherte die Ehre der Ostschweizer und den Schwarzsee-Kranz mit je einem Sieg gegen Heinz Habegger und Christian Gerber.

Alle anderen Ostschweizer wie Rychen, Schneider, Krähenbühl und weitere verloren in den beiden letzten Gänge das Wettkampfglück und musste mit Niederlagen und Gestellten gegen die starken Berner Mittelschwinger den Traum vom Kranz beerdigen.

Am Wochenende geht es in Hallau weiter

Somit ist aus Ostschweizer Sicht das erste Bergkranzfest der Saison überhaupt nicht wie erwartet verlaufen. Daniel Bösch der einzige Ostschweizer Kranzgewinner.

Nun geht es am kommenden Wochenende am Nordostschweizer Schwingfest im schaffhausischen Hallau weiter.