Toggenburger CVP will Sitz im Nationalrat Aus der Toggenburger CVP Toggenburg steigen vier Kandidaten ins Nationalratsrennen.

Gleich vier Toggenburger CVP-Mitglieder möchten in den Nationalrat. Das schreibt die Regionalpartei in einer Mitteilung. Es sind dies die beiden Kantonsräte Mathias Müller und Andreas Widmer sowie für die Liste der Jungen CVP Silvan Zingg und Patrik Raschle. Die CVP will mit den zwei profilierten Kantonsräten und den beiden Nachwuchskräften dafür sorgen, dass ab nächstem Jahr mindestens einer der zwölf St.Galler Nationalratssitze wieder mit einer Person aus dem Toggenburg besetzt ist.

Zwei erfahrene Politiker...

Mathias Müller (Bild: PD)

Mathias Müller ist seit 2013 Stadtpräsident von Lichtensteig und seit 2016 Kantonsrat. Er bringt aus der Kommunal- wie auch der Kantonalpolitik bereits eine reiche Erfahrung mit und hat in dieser kurzen Zeit Zeichen gesetzt. Er ist auch Präsident der Klangwelt Toggenburg sowie des Fördervereins Bildungsstandort Toggenburg sowie Delegationsleiter der CVP in der kantonalen Spitalkommission. Das ermöglicht ihm bei allen fürs Toggenburg wichtigen Vorlagen direkt Einfluss zu nehmen. Diese politischen Erfahrungen möchte er nun auch auf Bundesebene einbringen.

Andreas Widmer (Bild: PD)

Andreas Widmer ist seit 19 Jahren Kantonsrat und leitet die CVP-Fraktion im Kantonsrat seit 2016. In seiner langjährigen politischen Arbeit hat er die kantonale Politik massgebend mitgeprägt. Durch seine ausgleichende und doch konsequente Politik konnte er viele wichtige Geschäfte in die richtige Bahn lenken, Kompromisse schmieden und den Kanton St.Gallen damit vorwärtsbringen. Als Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes kennt er die Herausforderungen des ländlichen Raumes aus seinem Alltag. Durch sein langjähriges Engagement in regionalen und kantonalen Organisationen kann er gewinnbringend auf ein grosses Netzwerk zurückgreifen.

...und zwei Nachwuchshoffnungen

Sivlan Zingg (Bild: PD)

Auch der Nachwuchs der CVP Toggenburg ist mit zwei Kandidaten vertreten. Mit Silvan Zingg und Patrik Raschle stehen zwei ambitionierte Toggenburger Jungpolitiker in den Startlöchern für den Nationalratswahlkampf.

Silvan Zingg stammt aus Bazenheid, ist Kaufmann und Präsident der Jungen CVP Toggenburg.

Patrik Raschle (Bild: PD)

Patrik Raschle wohnt in Bütschwil, ist Parteileitungsmitglied und ausgebildeter Maurer. Damit gilt auch in der CVP das Motto: «Ein Büezer nach Bern.»

Die kantonale CVP wird am 2. April die Nomination und die Listengestaltung vornehmen. Die CVP Toggenburg geht davon aus, dass die Delegierten die vier Kandidaten nominieren wird, schreibt die Partei. (pd/sas)