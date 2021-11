Toggenburg «Wir sind bereit!»: Der Premiere von Beat Breus Weihnachtszirkus in Ebnat-Kappel steht nichts mehr im Weg Der Zirkus von Beat Breu kann nach einer Verschiebung am Dienstag definitiv starten. Bis zum 2. Januar ist das Zelt neben dem Bahnhof Ebnat-Kappel stationiert.

Beat Breu wird mit seinen zwei Eseln auftreten. Bild: PD

Die Zirkusfans können sich freuen, ebenso wie die Beat-Breu-Fans: Am Dienstag heisst es zum ersten Mal «Vorhang auf» im Weihnachtszirkus des ehemaligen Radprofis «Definitiv diesen Dienstag», versichert Beat Breu. Wegen einiger Turbulenzen mit verspätet eingetroffenen Artistinnen und Artisten musste der Zirkusdirektor die Premiere um acht Tage nach hinten verschieben. Doch jetzt sind sie bereit: Am vergangenen Freitagabend seien noch die letzten Mitwirkenden des Zirkus angekommen. Aufgrund der Coronamassnahmen habe sich ihre Einreise in die Schweiz verzögert. Bis am Sonntagabend würden alle Vorbereitungen erledigt sein, sagt Breu.

Der 64-Jährige träumt schon lange vom Zirkusleben. Schon als kleiner Junge verliebte er sich in diese Branche. Deshalb versuchte er sich nach seiner Radprofi-Karriere als Zirkusdirektor. 2019 feierte sein erster Zirkus in Winterthur Premiere. Doch lange ging das nicht gut: Schon nach 13 Tagen endete das Projekt in einem Fiasko.

Kleiner, aber persönlicher

Nach einer 21-monatigen Pause wagt Breu nun einen weiteren Versuch. Dieses Mal in einem kleineren Rahmen: Anstatt 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer fänden nun nur 200 Platz im Zelt, so Breu. Zudem habe er dieses Mal alles selbst auf die Beine gestellt. Sogar die Dekorationen habe er gemeinsam mit seiner Frau gebastelt.

Doch nicht nur hinter der Bühne zieht Breu die Fäden. Er habe selbst auch eine Nummer einstudiert, verrät er. Zusammen mit den zwei Eseln Don Camillo und Peppone wird er am kommenden Dienstag eine kleine Showeinlage zum Besten geben. Der Zirkusdirektor blickt mit Vorfreude auf die bevorstehende Premiere: «Es haben sich schon viele Menschen angemeldet. Wir sind sehr zufrieden.» Er ist schon sehr gespannt auf die erste Aufführung.