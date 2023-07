Toggenburg Wie kleine Schatzsuchen: Geocaches gibt es auch viele im Toggenburg Überall im Toggenburg sind kleine Boxen versteckt, die man beim Geocaching sucht. Doch findet man sie auch? Ein Selbstversuch.

Die Suche nach den beiden Caches in Wattwil blieb erfolglos. Bild: Yasmin Stamm

Abenteuer und Schatzsuchen faszinieren Jung und Alt. Allein anhand ominöser Hinweise und einem roten Kreuz auf einer vergilbten Schatzkarte nach etwas Unbekanntem suchen – wer möchte das nicht einmal erleben?

Eine mögliche Antwort auf diese Sehnsucht nach Abenteuer ist Geocaching, eine Art Schatzsuche. Dabei werden anhand einer Koordinate und einem verschlüsselten Hinweis kleine Dosen gesucht, die zuvor von anderen Geocachern versteckt worden waren.

Geocaching ist ein weltweit verbreitetes und beliebtes Hobby. Egal auf welchem Kontinent man sich aufhält, man findet überall versteckte Caches. Das, obwohl das Hobby mit seinen 23 Jahren vergleichsweise jung ist.

Geocaches sind auch am Süd- und Nordpol zu finden Im Mai 2000 wurde das Globale Positionsbestimmungssystem, besser bekannt als GPS, für den zivilen Gebrauch zugänglich gemacht. Mit dieser Technologie begannen Personen kleine Truhen zu verstecken und die Koordinaten davon im Internet zu posten. So konnten Andere diese Verstecke orten und aufsuchen. Das Prinzip von Geocaching entstand. Nur wenige Monate später gab es auf der ganzen Welt schon 75 Caches. Die Koordinaten davon wurden gesammelt und auf einer Website gepostet. Nun konnte ohne Probleme Jede und Jeder auf diese zugreifen oder sogar selbst welche verstecken. Die Community von Geocaching wuchs rasant. Mittlerweile gibt es fast 8 Millionen aktive Cacher und über 3 Millionen Geocaches auf der ganzen Welt, rund 50 davon sogar auf der Antarktis.

Erfahrung aus der ganzen Welt

Solche kleinen Boxen gibt es auch im Toggenburg. Grund und Anlass, sie in einem Selbstversuch zu finden: Geocaching im Toggenburg.

Schon als Kind bin ich mit meiner Familie oft geocachen gewesen. Das in Europa, Kanada, Australien und sogar in China. Ich startete den Selbstversuch also mit einem gut gefüllten Erfahrungsrucksack.

Die Caches «Dickenbach» aus dem Jahr 2021 und «Markthallensteg» aus dem Jahr 2023 sind beide nicht weit entfernt von der Redaktion des Toggenburger Tagblatts in Wattwil. Sie werden wohl keine grosse Herausforderung darstellen.

Es ist Donnerstagmorgen, die Temperaturen sind frisch, doch das Wetter ansonsten gut. Ich mache mich also auf den Weg um diese beiden Geocaches der Kategorie «Mikro», also sehr klein und schnell zu finden.

Schlechte Selbsteinschätzung

Der Weg führt auf dem Speerweg der Thur entlang bis zur kleinen Brücke über den Dickenbach. Dort müsste das Versteck liegen. Die einzigen Hinweise, die man vom Ersteller erhält sind «unten/oben» und «Vorsicht ist geboten, wenn die Thur Hochwasser führt». Nicht sehr informativ.

Der Weg zu den zwei Caches in Wattwil ist sehr schön und ruhig der Thur entlang. Bild: Yasmin Stamm

Natürlich führt die Thur Hochwasser. Doch das hohe Gras rund um die Brücke ist niedergetrampelt. Das Geocache wurde vor zwei Tagen das letzte Mal erfolgreich gefunden. Das heisst, man kann grundsätzlich nur den Spuren folgen um die kleine Dose zu finden.

Meine erfolglose Suche durch dichtes Gestrüpp und matschigen Boden dauert rund 30 Minuten. Danach gebe ich auf mit dem Gedanken: «Nicht so schlimm, ich habe ja noch ein zweites Cache auf der Liste.» Das «Dickenbach» konnte bestimmt nur wegen des Hochwassers nicht gefunden werden.

Weiter führt der Weg einer Baumallee entlang bis zum Markthallensteg. Der Hinweis dort: «Auf der Brücke». Mit frischem Elan beginnt die Suche. Hinter dem Geländer, in einer Ritze oder doch zwischen zwei Pfeilern?

Nach weiteren 30 Minuten ohne Erfolg beginnen einige Leute im Badi Bistro etwas schräg zu schauen. Langsam werden auch der Körper und Kopf müde. Enttäuschung über das eigene Versagen macht sich breit.

«Es wurde bestimmt gestohlen», sage ich mir auf meinem Rückweg. Doch ziemlich sicher liegt das Geocache noch genau da, wo es hingehört, irgendwo auf dem Markthallensteg.

Das Cache in Krummenau wurde schnell gefunden. Bild: Yasmin Stamm

Ohne Fleiss kein Preis

Es ist Abend. Doch der Ehrgeiz nagt. Aufgeben? Trotz meiner Routine kläglich scheitern? Nein. Noch einmal mache ich mich auf den weg. Diesmal zum «Krummenau-Kraftwerk», ein Geocache, welches seit 2005 da versteckt ist.

Dieses Cache ist gut erreichbar, wenn man dem Thurweg entlang von Krummenau nach Ebnat-Kappel wandert. Versteckt liegt es beim Wasserkraftwerk. Die angegebene Grösse ist «small», also etwas grösser, als die anderen.

Die Suche dauert nur wenige Minuten und ich halte voller Stolz die kleine Box in der Hand. Nur der Eintrag ins Logbuch bleibt aus. In der Hektik war der Kugelschreiber zuhause liegen geblieben. Trotzdem kann ich den Tag erfolgreich abschliessen. Und die Vorfreude auf weitere Suchen ist gross.