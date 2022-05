Toggenburg Vom Gast zum Geschäftsleiter: Roger Küng führt neu die Brauerei St.Johann Der 33-Jährige war im vergangenen Jahr Gast in der Bar der Brauerei. Seit Anfang Monat führt er sie. Und will sie nun weiter im Toggenburg verankern.

Bringt Erfahrung aus 13 Jahren Gastronomie mit: Roger Küng. Bild: PD

Die Brauerei St.Johann hat einen neuen Geschäftsleiter. Der Posten, den nun seit dem 1. Mai Roger Küng innehat, war zuvor knapp ein Jahr lang vakant. Die Pandemie sorgte nicht nur für einen unsteten Betrieb, sondern auch für eine erschwerte Suche.

Diese hatte ein Ende, weil Küng im vergangenen Jahr eines Abends mit einem Freund in der Bar der Brauerei ein Bier trinken ging. Er lernte André Meyer kennen, den Verwaltungsratspräsidenten. Und dieser sagte ihm, dass sie gegenwärtig ohne einen Gesamtverantwortlichen dastünden.

Eine kleine Tellerwäschergeschichte

Der Job weckte Küngs Interesse. Denn der 33-Jährige verbrachte fast sein halbes Leben in der Gastronomie. Nachdem er die Lehre als Plattenbauer abgeschlossen hatte, zog es ihn ins BBC, dem Ausgangslokal am Gossauer Bahnhof. 13 Jahre verbringt Küng dort, ist erst fürs Geschirrabwaschen zuständig, später als Barchef für die gesamte Bar. Jetzt ist er Geschäftsleiter der Brauerei St.Johann. Eine wortwörtliche Tellerwäschergeschichte.

Das Arbeitspensum der neuen Anstellung? «Mindestens einhundert Prozent», sagt der gebürtige Arnegger. «Kommt darauf an, wie viel es zu tun gibt.» Zunächst einmal einiges: Am Samstag, 18 Uhr, findet in der Brauereibar der Fassanstich des neuen Biers «Toggenburg Gold» statt. In einem Monat, am 4. Juni, dann die Generalversammlung. Und danach? Küng sagt über die langfristige Zielsetzung:

«Wir wollen die Brauerei noch mehr im Toggenburg verankern.»

Wie sich die Situation der Brauerei derzeit gestaltet, wird die Generalversammlung zeigen. Kommende Woche werden die Zahlen den rund 1100 Aktionärinnen und Aktionären geschickt.