Toggenburg Tourismus passt seine Strategie an und setzt vermehrt auf Erlebnisse von Natur und Klang

Klangwelt Toggenburg arbeitet mit Partnern an der Gestaltung der Angebote – das Gesamtpaket soll die Gäste überzeugen

Zwar dauert es noch rund vier Jahre, bis das Klanghaus Toggenburg am Schwendisee in Wildhaus eröffnet wird. Dann aber will man bereit sein: Mit diversen Angeboten für die Besucher des Hauses, aber auch mit einem Rundum-Paket, das den Aufenthalt zu einem Erlebnis machen soll.