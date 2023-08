In Bütschwil ist heuer zweimal Fasnacht

Die Bütschwiler Fasnacht gibt es seit 53 Jahren. Nun wird das Jubiläum nachgeholt. Bild: Mareycke Frehner

In den 1970er-Jahren wurde das Bütschwiler Fasnachtskomitee von engagierten Einwohnenden gegründet, um mit dem Erlös der Fasnacht den Bau des Hallenbades zu ermöglichen. Der Erfolg war gross und das Fasnachtskomitee hat sich entschieden, diesen Event weiter durchzuführen. Er wurde in den letzten 53 Jahren zu einem Grossanlass im Dorf.

Ohne Helferinnen und Helfer der Dorfvereine wäre die Fasnacht in so einer Grösse jedoch nicht mehr realisierbar. So ist es zur Tradition geworden, dass ein Teil des Erlöses in die Dorfvereine und Institutionen von Bütschwil zurückfliesst. In den letzten 53 Jahren sind so bereits über eine Million Franken in Sportbekleidungen, Garderobenumbauten, Sportplatzrennovationen, Turngeräte, Musikinstrumente und viele weitere Anschaffungen investiert worden.

Nach 53 Jahren ist es nun an der Zeit, das 50-Jahr-Jubiläum nachzufeiern! Die Dorfbevölkerung und die Vereine sind deshalb dieses Wochenende zur Sommerfasnacht eingeladen. Unter dem Motto «Back to the 70s», werden während vier Tagen ein Fasnachtsvergnügen und gesellige Stunden im Restaurant Feld in Bütschwil geboten. Ob an der Kinderfasnacht, Karaokenacht, Happy Oldies-Night, Maskenball oder Jubiläumsparty - für Unterhaltung ist in BÜFA-Qualität gesorgt. Infos: www.buetschwiler-fasnacht.ch. (pd)