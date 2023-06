Tour de Suisse Women: Schweizer Gesamtführung

Am Montag und Dienstag rückt das Toggenburg in den Fokus des internationalen Rad-Rennsports. Die letzten beiden Zielankünfte der diesjährigen Tour de Suisse Women sind in Ebnat-Kappel.

Seit dem frühen Sonntagnachmittag steht fest, dass eine Schweizerin des gelbe Trikot der Gesamtführenden ins Toggenburg tragen wird. Denn die Bernerin Marlen Reusser setzte sich im Einzelzeitfahren, welches in der Region St.Gallen ausgetragen wurde, knapp vor ihrer holländischen Teamkollegin Demi Vollering durch und ist neu Leaderin.

Jetzt geht es ins Toggenburg: Die Bernerin Marlen Reusser wird die dritte Etappe als Gesamtführende in Angriff nehmen. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

Am Montag bewegt sich der Tross nun in einer rund 120 Kilometer langen Etappe Richtung Toggenburg. Der Start ist um 13.44 Uhr in St.Gallen. Via Moulen, Bischofszell, Niederhelfenschwil, Henau und Schwarzenbach geht es ins Toggenburg - und dann weiter ins Tösstal. Via Ricken führt die Route zurück ins Toggenburg, wo die Zielankunft in Ebnat-Kappel um etwa 17 Uhr erwartet wird.

Am Dienstag fällt dann die Entscheidung. Die letzten gut 100 Kilometer der diesjährigen Tour de Suisse Women finden ausschliesslich im Thur- und Neckertal statt - mit Start und Ziel in Ebnat-Kappel. Start ist um 14.16 Uhr, Zielankunft erneut um etwa 17 Uhr. (sdu)