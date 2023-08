Thursanierung: Differenzbereinigung einzelner Themen zwischen Gemeinde und Kanton

Die Thur in Wattwil beim neuen Markthallensteg. Bild: Sascha Erni

Mit der geplanten Gesamtsanierung der Thur sollen die künstlichen Flussverbauungen instandgesetzt werden. Weiter wird die heute unzureichende Hochwassersicherheit damit zukünftig gewährleistet und auch ökologische Aufwertungen werden vorgenommen. Nach der Erstellung des ersten Projektentwurfs hat der Kanton ab 2016 in einem partizipativen Prozess die Bevölkerung, Pächter, Anstösser, IG «Vernünftiger Hochwasserschutz an der Thur» und Umweltverbände unmittelbar in die Entwicklung des Auflageprojektes einbezogen, teilt die Gemeinde Wattwil mit.

Der Gemeinderat hat im Verlaufe des Projektes zahlreiche Themen und Pendenzen eingebracht, welche zwischenzeitlich weitgehend geklärt wurden. Die Differenzbereinigung einzelner Themen dauert noch an. Noch in Bearbeitung beziehungsweise vor dem Abschluss befinden sich zusätzlich einzelne vom Gemeinderat geforderte Sonderthemen: Für die Verschiebung des Rasenspielfelds Schomatten ist die damit verbundene raumplanerische Massnahme festzulegen. Mit einem Fachgutachten wird die im Projekt vorgenommene Interessenabwägung zur Verwendung von Kulturland geprüft. Bezüglich der beanspruchten Fruchtfolgeflächen werden potenzielle Kompensationsmöglichkeiten mit Aufwertungsmassnahmen untersucht. Das Projekt soll in Bezug auf den Klimawandel und damit bestehende Aspekte resilient sein.

Im Bewusstsein, dass eine verlässliche Finanzierungsplanung und ein belastbarer Kostenteiler für die Politische Gemeinde Wattwil wie auch die Projektleitung unerlässlich sind, stehen zwischen der Gemeinde und dem Kanton eine entsprechende Klärung an.

Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass im nächsten Schritt die gewonnenen Erkenntnisse aus der Vorprüfung bei den Fachstellen, der Mitwirkung und den Ergebnissen aus der Differenzbereinigung sowie der Sonderthemen im finalen Gesamtprojekt berücksichtigt werden. Nach erfolgten Anpassungen werden auf dieser Basis die aktuellen Kosten ermittelt und die finanziellen Gegebenheiten festgelegt. (pd)