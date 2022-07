Run 5 Ostschweiz macht Halt auf dem Baumwipfelpfad

Die wohl abgehobenste Laufstrecke in der Ostschweiz führt über den Baumwipfelpfad Mogelsberg. Bild: Urs Bucher

Zwischen dem 17. August und dem 14. September findet immer jeweils am Mittwochabend an ausgefallenen Locations in der Ostschweiz ein Lauf statt. Das ist das Konzept des Run 5 Ostschweiz.

Die Strecken führen durch den Walter-Zoo in Gossau, über den Baumwipfelpfad in Mogelsberg, durch das Gelände der Berit SportClinic in Speicher, quer durch Stadion und Badi des Lidl Sportpark Bergholz in Wil sowie durch das Einkaufszentrum Ikea in St.Gallen.

Der Lauf in Mogelsberg findet am 24. August statt. Die Strecke führt auf ungefähr 3 bis 4 Kilometern durch den Baumwipfelpfad und die hügelige nähere Umgebung, sie wird zweimal absolviert. Anmelden kann man sich für nur einen Lauf oder für die ganze Serie. (lsf)